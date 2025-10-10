O vereador de Americana Jr Dias tem um ‘conselho de portais’ da cidade. O grupo, hoje formado por 3 sites locais (dois deles comandados por ex-assessores do vereador) se reuniu na noite passada com o ‘chefe’.

Esta semana foi noticiado que JD teria visto o NM como ‘adversário’ e bloqueado o acesso das suas redes.

Ele também teria como ‘inimigo’ o jornal O Liberal, com a ‘treta’ personificada na figura do ex-secretário de Cultura Fernando Giuliani.

