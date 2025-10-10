Thiago Brochi e Alex Madureira visitam Fatec e discutem melhorias à instituição

Vereador e deputado estiveram na unidade de Americana e falaram sobre projetos e demandas

Na manhã desta quinta-feira (9), o vereador Thiago Brochi (PL) esteve na unidade da Fatec Americana ao lado do deputado estadual Alex Madureira (PL) para dialogar sobre projetos e demandas que possam fortalecer a instituição e beneficiar o município.

Durante a visita, foi reafirmado o compromisso de colocar os mandatos à disposição para colaborar com melhorias na infraestrutura da faculdade e ampliar parcerias estratégicas que conectem formação, inovação e desenvolvimento regional.

“A Fatec é uma referência no ensino técnico e superior da nossa cidade e tem um papel fundamental na formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho. Estamos à disposição para somar e apoiar iniciativas que fortaleçam ainda mais essa instituição”, destacou Thiago Brochi.

O encontro contou com a presença do professor Renato Kraide Soffner e do diretor e professor Wladimir da Costa, que apresentaram projetos e necessidades atuais da instituição. A visita reforça a importância da união entre o poder público e as instituições de ensino para gerar oportunidades, atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Americana.

