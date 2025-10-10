O coletivo feminino Campanha de Mulher usou as redes sociais para sair em defesa da vereadora de Santa Bárbara Esther Moraes (PV). O tema da defesa é que ela teria sido vítima de violência de gênero por um portal de notícias de Americana.

Esther entrou no debate sobre a falta d’água na vizinha Americana e foi jocosamente acusada de sugerir ‘chupeta’ entre SB e Americana como uma das soluções para reduzir os danos da crise da água.

Outros coletivos também saíram em defesa da vereadora:

Diz trecho da carta publicada esta semana

A estratégia agora tem um nome e uma consequência legal: Violência Política de Gênero. A lei que é fruto de anos de resistência das mulheres ao enquadramento machista na política, visa exatamente coibir esse tipo de conduta que cria um ambiente hostil e desleal para as mulheres.

Mais coletivos defendem Esther

Coletivos se Mobilizam e Exigem Ações Concretas Os coletivos: Bazar Por Elas, Frente Feminista Marielle Vive, Instituto Lilases e Coletivo Carolina Maria de Jesus manifestaram seu repúdio à publicação e anunciaram que não se calarão.

