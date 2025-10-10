10 de Outubro é Dia Mundial do Ovo: Chef traz dicas para um Ovo Frito perfeito e compartilha uma receita com memória afetiva
Leia + sobre gastronomia
Na cozinha, são muitos os truques e macetes que melhoram a execução das receitas. Isso vale até para o mais simples dos preparos, como o de um Ovo Frito. Pode parecer tarefa fácil, mas conseguir aquele ponto perfeito, com a gema cremosa e as bordas douradas, exige atenção aos detalhes. Parece simples, né? Mas, quem nunca queimou a clara ou estourou a gema? Para evitar que o que pode vir a ser simples se transforme num transtorno, a Chef Bru Calderon compartilha 6 dicas, que vão elevar o seu Ovo Frito a outro nível:
1 – A primeira grande dica é usar frigideiras de qualidade. Prefira as equipadas com revestimento antiaderente. Elas não grudam e dispensam o excesso de gordura.
2 – Unte a superfície da frigideira, com o auxílio de um pincel, delicadamente. A manteiga é uma excelente opção, em vez do óleo ou azeite. O seu ponto de queima é menor. Dessa forma, seu Ovo não ficará completamente tostado embaixo.
3 – Adicione 1 colher de sopa de água na frigideira, para criar vapor. Ele garante o cozimento uniforme da parte de cima e de baixo do ovo. Esse é um segredo que grandes chefs de cozinha já revelaram em livros e programas de TV.
4 – Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino, e tampe a frigideira imediatamente. É o vapor que irá cozinhar a gema sem queimar a clara.
5 – Cozinhe em fogo baixo. Dessa forma evita que o excesso de calor queime o seu Ovo.
6 – Use a chama média ou baixa. Quanto menor a espessura da sua frigideira, menor deve ser a chama. Desligue o fogo após 1 minuto e deixe que o Ovo termine de chegar ao ponto desejado (gema mole ou dura), só com o vapor da frigideira. Está pronto o melhor Ovo Frito da vida.
Sugestão de Receita: Ovos no Purgatório
Pela Chef Bru Calderon
Essa receita, cheia de sabor e história, é uma tradição na Itália. Especialmente popular no sul do país, carrega uma simbologia curiosa. Os ovos representam as almas, enquanto o molho de tomate borbulhante seria o fogo do purgatório.
Embora simples (basicamente ovos cozidos, diretamente em um molho de tomate, temperado com alho, azeite e especiarias), o prato tem origem humilde, associado à cozinha camponesa, por ser barato, nutritivo e rápido de preparar. Muitos acreditam que inspirou versões pelo mundo, como o famoso Shakshuka, do Oriente Médio e do Norte da África.
É típico servir os Ovos no Purgatório acompanhados de pão para mergulhar no molho.
INGREDIENTES
– 1 colher de sopa de manteiga.
– 1 cebola.
– 2 tomates.
– 1 xícara de molho de tomate.
– 3 ovos.
– Cheiro verde.
– Sal.
– Pimenta.
– Pão para acompanhar.
MODO DE PREPARO
– Derreta a manteiga na panela e adicione a cebola picadinha.
– Quando estiverem transparentes, adicione o tomate cortado em cubinhos, tempere com sal e pimenta e deixe refogar.
– Adicione o molho de tomate e misture bem.
– Quebre um ovo por vez em uma tigela separada e, com cuidado, adicione por cima do molho.
– Tampe a panela e deixe cozinhar por 4 minutos.
– Finalize com o cheiro verde picado.
– Sirva com o pão.
Sobre a Chef Bru Calderon
A Chef Bru Calderon deixou a advocacia e, há 10 anos, iniciou a transformação daquilo que era um hobby numa profissão. Formada pelo SENAC, a Bru criou um blog e o perfil @brucalderon no Instagram, para compartilhar dicas e receitas descomplicadas para o dia a dia, apresentadas de forma prática, lúdica e com o carisma que lhe é peculiar. “Ajudar você a se tornar Chef da sua Cozinha!” é o propósito do seu trabalho.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP