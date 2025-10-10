Oposicionista venezuelana Maria Corina leva Nobel da Paz 2025

da BBC Brasil- A oposicionista Maria Corina Machado, da Venezuela, é a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, segundo anúncio feito nesta sexta-feira (10/10).

Em uma publicação no X, o comitê que concede a honraria afirma ter escolhido Maria Corina Machado para o Prêmio Nobel da Paz de 2025 “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

O Prêmio Nobel da Paz de 2025 vai para uma “mulher que mantém acesa a chama da democracia, em meio a uma escuridão crescente”.

Maria Corina Machado está recebendo o Prêmio Nobel da Paz por ser

um dos “exemplos extraordinários” de coragem na América Latina nos últimos tempos, segundo o comitê. Ela tem sido uma figura unificadora fundamental, disse o presidente do comitê.

