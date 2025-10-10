Pastor Miguel acompanha pavimentação da Rua Marcos Campari, no São Luiz

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) vistoriou na quinta-feira (9) as obras de pavimentação da Rua Marcos Campari, no bairro São Luiz. De acordo com o parlamentar, o serviço é uma demanda antiga dos moradores da região e deve melhorar o tráfego na região.

“Desde o meu primeiro mandato tenho cobrado a infraestrutura deste pequeno trecho da rua Marcos Campari. A falta de asfalto causava vários transtornos aos moradores e agora a prefeitura finalmente concluiu a obra”, comentou Pastor Miguel.

