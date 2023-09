Barbarense entra em reality show e concorre a prêmio de R$60 mil

O ator barbarense de 26 anos, Alex Gaiola, promete encantar o Brasil com sua estreia no aguardado “New Face Reality Brasil”, o reality show que promete retornar às suas raízes. Alex entrou no programa no último dia 10.

Alex Gaiola, que se identifica como queer, e é do signo de Escorpião, é um verdadeiro artista multifacetado. Atualmente, ele trabalha como costureiro, desenhista de moda, ator, cantor e compositor, demonstrando uma paixão inegável pelas artes em todas as suas formas.

A segunda temporada de “New Face Reality Brasil” estreou em 28 de agosto, prometendo agitar a internet com as diversas personalidades que se encontrarão na casa. Mais de 25 câmeras e drones garantem que todos os detalhes sejam captados ao vivo e transmitidos 24 horas no You Tube.

Alex Gaiola entrará na competição em 10 de setembro, através de uma dinâmica intrigante que certamente manterá os espectadores ansiosos. Além da oportunidade de brilhar no palco nacional, o reality show oferece prêmios incríveis para os participantes. O grande vencedor terá a chance de levar para casa um carro no valor de 60 mil reais, um incentivo adicional para que todos os concorrentes mostrem o seu melhor.

_”Gosto de dançar, brincar e ser verdadeiro. A interação não faltará. Detesto palavrões, mas não vou permitir que me calem, pois o que tenho para dizer eu falo na cara. Não gosto de me asfixiar com o que precisa ser dito, isso me sufoca. Podem esperar muito bom humor e entretenimento. As cortinas vão se abrir e as máscaras vão cair; é hora de mostrar a face para o Brasil 🎭🇧🇷.”_ disse Gaiola.

Nesta edição do reality que se encerra no dia 28 de setembro, os protagonistas principais serão os telespectadores, que em vários momentos decisivos votarão virtualmente em enquetes para garantir a continuidade de seus participantes preferidos no programa.

