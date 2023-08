Barbarense é classificado para a 2ª fase do concurso de Rei do Rodeio de Jaguariúna

O barbarense Marcos Lima foi classificado para a 2ª fase do concurso de Rei do Rodeio de Jaguariúna. Ele é um dos favoritos para o trono de um dos rodeios mais prestigiados do país.

Realizado pela Diverti (Brahma), o evento acontece nos dias 22/23/29/30 de setembro a 50 minutos de Americana e contará com shows de Henrique e Juliano, Thiaguinho, Zé Neto e Cristiano, Ana Castela, Jorge e Matheus, Luan Santana, Lynyrd Skynyrd, entre outros.

Essa já é a terceira participação de Marcos Lima na competição e para esta edição ele se preparou ainda mais, com o objetivo de trazer o título para a cidade de Santa Bárbara d’Oeste.

A votação acontece no site do G1 e o resultado final sai dia 10 de setembro. Acompanhe pelo perfil @marcosrplima e bora torcer.

