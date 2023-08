“Barbie” é o 10º filme mais rápido a arrecadar US$ 1 BILHÃO

do Purebreak- O filme “Barbie” está quebrando recorde atrás de recorde. Depois de alcançar a marca de 2º filme com maior público em uma estreia no Brasil, o live-action entrou para uma lista ainda mais impressionante: a de filmes que atingiram U$ 1 bilhão! Se isso já não fosse impressionante o suficiente, “Barbie” também entrou para o top 10 de filmes que chegaram a essa marca mais rapidamente. Veja o ranking!

Margot Robbie prometeu e cumpriu! “Barbie” chegou à marca de U$ 1 bilhão. Apenas 52 filmes já tinham conseguido esse feito na história . Agora, o live-action da boneca entrou nessa lista tão seleta. O mais legal de tudo é que “Barbie” não só conseguiu faturar esse valor exorbitante como se tornou o 10º filme a conseguir esse valor mais rapidamente. O filme precisou de apenas 19 dias para alcançar esse feito e tanto.

“Barbie” passou a ocupar a 10ª posição no ranking de filmes que chegaram a U$ 1 bilhão mais rapidamente. O longa está atrás de grandes nomes como “Star Wars: os Últimos Jedi“, “Avatar: o Caminho da Água” e “Vingadores: Ultimato“, que ocupa o 1º lugar. Veja a seguir o ranking completo!