Hoje, Barbie dá mais um passo histórico em sua jornada contínua pela inclusão, e lança sua primeira edição com transtorno do espectro autista (TEA). A novidade, que integra a linha Barbie Fashionista, foi desenvolvida para representar pessoas com autismo.

“Barbie sempre se esforçou para refletir o mundo que as crianças veem e as possibilidades que imaginam, e estamos orgulhosos de introduzir nossa primeira Barbie autista como parte desse trabalho contínuo”, afirma Jamie Cygielman, Líder Global de Bonecas da Mattel.

Barbie foi desenvolvida ao longo de mais de 18 meses de estudo e pesquisas em colaboração com a Autistic Self Advocacy Network (ASAN), uma organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e é dirigida por e para pessoas autistas.

A nova boneca ajuda a expandir o que a inclusão significa no universo dos brinquedos, porque cada criança merece se ver por meio da Barbie. “É fundamental que os jovens autistas vejam representações autênticas e positivas de si mesmos”, reforça Colin Killick, Diretor Executivo da ASAN. “A parceria com a Barbie nos permitiu compartilhar insights reais durante todo o processo de design, para garantir que a boneca celebre a comunidade, incluindo as ferramentas que nos ajudam a ser independentes”, concluiu o executivo.

Design Intencional e Sensorial

Cada detalhe da Barbie autista foi pensado para refletir experiências reais:

Barbie apresenta articulações nos cotovelos e pulsos, permitindo movimentos como autoestimulação e o agitar de mãos usados por muitos autistas para processar informações sensoriais ou expressar alegria. Olhar: O olhar da boneca é levemente deslocado para o lado, refletindo como alguns membros da comunidade evitam o contato visual direto.

O conjunto inclui um fidget spinner na cor rosa (que gira de verdade) para redução de estresse, fones de ouvido com cancelamento de ruído, com objetivo de evitar sobrecarga sensorial, e um tablet exibindo um aplicativo de Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA). Moda Sensível: Barbie veste um vestido roxo, com corte mais solto e tecido especial, escolhido para minimizar o contato da fibra do tecido com a pele, além de sapatos baixos que promovem estabilidade e facilidade de movimento.

A linha Barbie Fashionistas já conta com mais de 175 versões diferentes, com variados tons de pele, tipos de cabelo, corpos, deficiências e estilos de moda, incluindo bonecas com diabetes tipo 1, com deficiência visual, com Síndrome de Down, aparelhos auditivos, entre outras.

A novidade chega ao Brasil a partir de julho, nas principais lojas de brinquedos e varejistas do país. (Preço sugerido: R$ 119,99).

Sobre Barbie®

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente. Quando lançada, a boneca foi definida como a “modelo teenager vestida na última moda”.

Hoje, é reconhecida como uma das marcas mais fortes de todos os tempos e um ícone fashion mundial. Como toda diva, a partir dos anos 90 estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões.

Clássicos do cinema, teatro e TV também ganharam bonecas Barbie caracterizadas com seus personagens mais famosos, entre eles: Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e Star Trek, além de musas como: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh e Grace Kelly. Por mais de seis décadas a boneca tem inspirado garotas de todas as idades a sonhar, “viajar” e descobrir que, brincando, elas podem ser o que quiserem.

O estilo de vida da boneca, que já virou personalidade, sempre fez com que ela fosse popular entre crianças e adultos. Em 65 anos, ela já teve mais de 200 profissões, todas retratando aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas. Alguns exemplos emblemáticos são: Barbie astronauta (1965); médica cirurgiã (1973); presidente dos EUA (1992).