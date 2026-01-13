Presbiopia e catarata ganham novos tratamentos

Primeira lente de contato de foco estendido para presbiopia e a lente suplementar Add On para quem já operou a catarata podem melhorar a qualidade de vida de quase metade dos brasileiros.

O rápido envelhecimento da população brasileira dispara o número de casos de duas condições oculares: presbiopia ou vista cansada que surge a partir dos 40 anos e catarata, opacificação do cristalino, apontada como a maior causa global de perda da visão evitável pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

A estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é de que o Brasil atingiu uma população de 213,421 milhões em 2025 com uma prevalência de 43% de presbiopia. O oftalmologista Leôncio Queiros Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier explica que a presbiopia é uma alteração fisiológica que faz o cristalino perde a flexibilidade e, portanto, a capacidade de alternar automaticamente o foco nas várias distâncias. “A principal característica da presbiopia é a dificuldade de enxerga próximo a partir dos 40 ou 45 anos com progressão do grau até 55 anos quando o cristalino começa amarelar desenvolver a catarata.

Sintomas: Os principais elencados por Queiroz Neto são:

Sensação de ‘braço curto’ e necessidade de afastar o celular, livro ou rótulo para ler;

Maior dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz e ler à noite quando o foco já está comprometido;

Visão oscilante durante o dia;

Aumento da fadiga ocular caracterizada por queimação e sensação de peso nos olhos;

Dor de cabeça frontal após uso intensivo do celular ou computador;

Necessidade de tirar os óculos para enxergar quando tem miopia;

Troca frequente de óculos.

Novo tratamento

O oftalmologista afirma que o melhor tratamento da presbiopia depende do estilo de vida e condições da saúde ocular.

A boa notícia é que a FDA (Food and Drug Administration), agência americana similar à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) acaba de aprovar a Deseine, primeira lente de contato de foco estendido no mundo para correção da presbiopia. A nova lente é produzida em hidrogel enriquecido e possui profundidade de foco ampliada.

Ao invés de design multifocal, possui uma zona central hiper refrativa que permite o foco contínuo para todas as distância. O descarte é diário e por isso Queiroz Neto afirma que elimina falhas no armazenamento, higienização do estojo e da própria lente importante causa de contaminação entre usuários de lente. Outra característica da Deseine, segundo o fabricante é que libera de forma constante substâncias bioativas que melhoram a hidratação do olho e aumentam o conforto.

Outros tratamentos citados pelo oftalmologista são:

Cirurgia refrativa para presbiopia através de um laser especial que controla as aberrações esféricas e cria uma transição suave da visão de perto, meia distância e longe.

Óculos apenas para leitura, ocupacionais (perto e média distância) ou multifocais com lentes progressivas de acordo com as condições de refração de cada um. “Evite óculos prontos de camelôs ou farmácias. Eles não corrigem o grau exato, não consideram a distância pupilar e podem induzir ao astigmatismo”, alerta Queiroz Neto;

Colírios: existem fórmulas que contraem a pupila para melhorar o foco, mas o especialista não recomenda o uso contínuo sem mais estudos, pois algumas substâncias desses colírios podem oferecer riscos à retina a longo prazo;

Higiene visual: para quem trabalha em frente ao computador, a recomendação é seguir a regra 20/20/20: a cada 20 minutos olhar para algo a 20 pés ou 6 metros de distância por 20 segundos;

Iluminação: combine luz direta e indireta. Evite luminárias atrás de você para evitar reflexo na tela e prefira um ponto de luz vindo de cima do ombro.

Lente Add On para catarata – Uma 2ª chance de enxergar melhor

Muitos desconhecem, mas até quem já operou há algum tempo quando não existiam lentes multifocais, ou recentemente, mas ficou com algum grau residual de miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia têm uma segunda chance de enxergar melhor com o implante de um lente suplementar sem a retirada do primeiro implante. Queiroz Neto afirma que como todo procedimento cirúrgico o implante de uma lente intraocular sempre tem algum risco embora o procedimento seja bastante seguro.

O especialista explica que há casos em o implante é contraindicado. As principais condições que impedem a cirurgia são: Câmara anterior muito rasa; Baixa contagem de células endoteliais; Glaucoma fora de controle ou ângulo muito estreito; Doenças oculares ativas como por exemplo retinopatia diabética ou degeneração macular; Histórico de infecções graves.

Queiroz Neto explica que o implante da lente Add On é minimamente invasivo , não requer internação e é feito com anestesia local. sem necessidade de internação. Dura cerca de 20 minutos. No canto da córnea o cirurgião faz uma pequena incisão de 2 milímetros, é injetado viscoelástico no olho para prevenir aderências, a lente entra dobrada e é posicionada no sulco ciliar na frente da primeira lente intraocular. A cirurgia prossegue com a completa retirada do viscoelástico e no mesmo dia o paciente volta para casa. Os cuidados pós cirúrgicos são semelhantes ao da cirurgia de catarata, conclui.

