Hortolândia: desvios para duplicação de via próximo à divisa com Sumaré

A atração de novas empresas para Hortolândia é um dos pilares do desenvolvimento inteligente e sustentável da cidade. Além de novos empregos, a instalação de empresas também traz benefícios em diversas frentes. Com o crescimento da cidade, a necessidade de novos caminhos que contribuam na chegada e na saída, evitando problemas no fluxo do tráfego é essencial.

A Estrada Municipal Valêncio Calegari recebe duplicação do trecho na divisa entre Hortolândia e Sumaré. No local, também é realizada a sinalização. A ação é fruto de contrapartida realizada pela Microsoft que terá sua sede na cidade. A Prefeitura acompanha e monitora as ações. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o canteiro de obras está localizado desde a Honda até o portal de entrada pela avenida São Francisco de Assis, próximo ao Supermercado Pague Menos. Na região, acontecem desvios no trânsito até o final de fevereiro.

“Motoristas devem ficar atentos com o tráfego na região das obras de duplicação. A área está em obras, portanto, é essencial a atenção de quem trafega pelo local. Conduzir dentro do limite de velocidade permitido também evita acidentes. Estamos monitorando e acompanhando o trabalho da empresa”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

DESVIOS:

Para quem trafega pela Av. São Francisco de Assis com sentido à Honda/Anhanguera:

​Bloqueio: Trecho próximo ao Parque do Horto (região do Supermercado Pague Menos).

​Desvio: Entre à direita na Rua Vitória (Pq. do Horto).

​Retorno: Siga pela Rua Vitória até o final para acessar a Estrada Municipal Valêncio Calegari e seguir viagem sentido Honda ou IBM.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP