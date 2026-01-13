A Prefeitura de Americana, por meio do Programa Futuro Certo, iniciativa das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, divulga que o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) estão com inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas.

O Senac oferece 18 cursos: alfaiataria contemporânea: saia, camisa e calça; assistente de design de embalagens; assistente de recursos humanos; contador de história; costureiro; cuidador de idoso; desenvolvimento de liderança: potencialização de habilidades e atitudes; design de experiência do usuário e interfaces digitais; escrituração fiscal; importação, rotinas e procedimentos; inteligência artificial aplicada a vendas; língua brasileira de sinais; logística, marketing e vendas; planejamento de obras de interiores; projeto executivo para interiores; quick massage; reiki – níveis 1 e 2; e thai massagem de solo.

Já o Senai disponibiliza seis cursos: auxiliar de almoxarifado; costureiro de máquina reta e overloque; costureiro sob medida; fundamentos de Python 1; Microsoft Office Specialist Associate; e moda upcycling.

Em Americana

Todas as informações sobre os cursos, como datas, horários, inscrições e documentos necessários, podem ser consultadas na página do Programa Futuro Certo, no site da prefeitura

“O intuito do programa é capacitar trabalhadores e formar mão de obra, principalmente entre a população mais vulnerável. A colaboração dos nossos parceiros tem sido de fundamental importância para atingirmos nossos objetivos”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.