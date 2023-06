Basquete. Miami e Nova Odessa em alta

A semana está quente no basquete. O Miami

Heat venceu o Denver Nuggets no domingo, empatou a série e agora joga em casa para abrir vantagem nas The Finals da NBA. O time de Nova Odessa Oldschool também segue brilhando.

Miami e Denver voltam a jogar estar quarta-feira. Os dois primeiros jogos foram em Denver e a série melhor de 7 está empatada em 1 a 1.

Oldschool Basketball Nova Odessa vence Salto no Interclubes Metropolitano

O Oldschool Basketball, time novaodessense da categoria 40+, venceu a equipe Base Automação de Salto em partida disputada no sábado (03/06), no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, pelo Campeonato Interclubes Metropolitano 2023. Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, os atuais campeões tiveram um excelente desempenho, vencendo por 71 a 39. O destaque da partida foi o camisa 25, Jeffy.

“Conseguimos fazer uma defesa forte e consistente. Nosso ataque soube dividir o melhor momento para usar a transição (contra-ataque) ou a cadenciar o jogo, usando os 24 segundos que temos para atacar. O resultado não expressa totalmente a realidade do jogo, já que o time adversário tem atletas de alto nível. Já tínhamos acompanhado vários jogos deles e estudamos a melhor estratégia para tirar, principalmente, o arremesso de 3, que é o ponto forte da equipe de Salto”, disse o jogador e técnico Saulo Júnior.

A equipe de Nova Odessa estreou também um novo uniforme. “Estamos contentes com o desempenho do time e estamos na luta em busca do bicampeonato. Queremos agradecer a Barbearia Caverna Urbana e a Whitehead Ar-Condicionado, pelo apoio na aquisição do nosso novo uniforme. Também agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes”, finalizou Saulo Jr.

Com o feito desse sábado, o OldSchool Basketball está em 3º lugar na competição, com duas vitórias e duas derrotas. O próximo compromisso do time novaodessense pelo Campeonato será no dia 17/06, no Ginásio do Jardim Santa Rosa. Os donos da casa recebem a equipe Underdogs (Campinas), às 17h30.

Nesse dia haverá rodada tripla, ou seja, antes estão programadas duas partidas: Gran São João (Limeira) enfrenta o All Blacks (Campinas) às 14h30; Paulínia joga contra o Dinos (Piracicaba) às 16h. O Oldschool conta com o seguinte elenco: Tigão, Anselmo, Schultz, Mazão, Jeffy, Martos, Silvano, Zagui, Saulo, Cadu, Alex e Anderson.

Carta do Profeta’: jogador Hernanes publica livro para estimular a fé livre de julgamentos

Como jogador, os torcedores brasileiros conheciam bem os dribles, passes e lançamentos de Hernanes, que começou a carreira no Unibol, passou pelo São Paulo, chegou à seleção brasileira na Copa de 2014, e depois seguiu para a elite do futebol mundial. Mas existe outra versão do astro menos conhecida: a de mensageiro da fé.

O Profeta, como foi apelidado por declamar versículos bíblicos para pessoas próximas, decidiu, já aposentado dos campos, disseminar ainda mais o Evangelho. Assim nasce Carta do Profeta, livro publicado pela Citadel Grupo Editorial. “A cada meditação sobre a Palavra de Deus que eu fazia, passei a escrever o entendimento sobre a mensagem desvendada, e desse processo compreendi o que era verdadeiramente ser profeta. É aquele que sempre tem uma mensagem importante e reveladora para passar às pessoas.”, revela.

Na obra, o pernambucano que atualmente vive na Itália, analisa o velho e o novo Testamento para mostrar as mudanças na forma de enxergar e viver a fé em diferentes períodos históricos. Ele destaca trechos das escrituras e demonstra como a interpretação sobre os acontecimentos foi modificada após a chegada de Jesus na Terra. Na narrativa, ele se utiliza de metáforas como “bom vinho” e “metanoia”, que representa a mudança de lógica, mental e espiritual.

A minha intenção é lhe dar uma nova proposta de ver o mundo,

um novo entendimento de ver Deus. Como falei antes,

é experimentar uma verdadeira metanoia,

uma mudança de lógica e de mente

(Carta do Profeta, pg. 62)

Em Carta do Profeta, Hernanes expõe maneiras de se libertar do medo, da ignorância, da vaidade dos pensamentos, da necessidade de aprovação, da culpa e da autocondenação. Além de passar a enxergar o mundo a partir de uma visão completamente diferente, que possibilitará um novo e poderoso entendimento em relação à vida, a Deus, à Bíblia e à religião.

Ficha Técnica

Título: Carta do Profeta

Autor: Hernanes

Editora: Grupo Citadel

ISBN: 978-65-5047-215-3

Páginas: 176

Formato: 14cm x 21cm

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon

