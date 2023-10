Bauduco cancela campanha após Juliette ser acusada de plágio

A empresa Bauduco decidiu cancelar campanha

que apresentava a nova cor da marca após a ex-BBB Juliette ser acusada de plágio.

As artistas Juliette e Duda Beat responderam nesta quarta-feira (18), por meio de declarações de suas assessorias, as acusações de plágio relacionadas à música “AmarElo” de Emicida, que conta com a participação de Majur e Pabllo Vittar, além de um sample de Belchior.

“Comunicamos que a artista foi contratada como uma das intérpretes da música ‘Magia Amarela’, em parceria com a ex-BBB, para uma campanha publicitária da marca Bauducco. Todo nosso time está em contato com os responsáveis pela criação e produção da campanha para um comunicado oficial de satisfação ao público e à imprensa”, diz o comunicado.

A controvérsia começou na terça-feira (17) após o lançamento de “Magia amarela”, de Juliette e Duda Beat. Evandro Fióti, irmão e produtor de Emicida, fez declarações públicas em uma transmissão ao vivo mencionando uma suposta cópia conceitual.

