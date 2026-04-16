O BBB Big Brother Brasil chega à reta final com provavelmente todos os nomes ‘bolsonaristas’ ou tóxicos ficando de fora da disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões.

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Último nome do grupo mais alinhado à direita na casa, a advogada Jordana Morais deve ser a eliminada do Big Brother Brasil 26 (Globo) desta quinta-feira, 16. Pelo menos é o que apontam os resultados parciais de sites e enquetes e plataformas relevantes em diferentes redes sociais.