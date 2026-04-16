Gratuito e aberto ao público, evento será realizado com coautores da obra nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 18h

O Shopping ParkCity Sumaré recebe nesta quinta-feira, dia 16, o lançamento do livro “Gestão com Propósito: Como líderes com propósito inspiram pessoas e constroem negócios”. O evento, aberto ao público, será realizado na Praça de Alimentação, a partir das 18h, e vai reunir os coautores, em uma sessão de autógrafos gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Escrita por 13 coautores da região, a obra apresenta uma nova forma de liderar, por meio de histórias reais e reflexões sobre o papel do líder na transformação de sua equipe, o fortalecimento de culturas organizacionais e como gerar resultados sustentáveis, com tato e empatia. É um compilado de aprendizados sobre autoliderança, estratégia, comunicação e desenvolvimento humano, pilares essenciais para empresários, gestores e profissionais que desejam ir além da gestão tradicional.

“Além dos autógrafos, os clientes terão a oportunidade de conversar e tirar fotos com os escritores, trocar experiências e adquirir exemplares da obra no local”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

O lançamento é uma parceria com o projeto Gestão com Propósito. “A iniciativa reforça o compromisso do empreendimento de abrir espaço para escritores e incentivar a cultura local, valorizando talentos e promovendo o acesso à produção cultural da região”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço Shopping:

Lançamento do livro “Gestão com Propósito: Como líderes com propósito inspiram pessoas e constroem negócios”

Quando: 16 de abril, quinta-feira.

Horário: 18h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito