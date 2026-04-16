A dedicação conjunta dos trabalhos de pesquisa da APTA REGIONAL e parceiros rendeu mais um fruto de excelência para o Estado de São Paulo. O suco elaborado com as uvas cultivadas no vinhedo agroecológico da Unidade de São Roque, instituição de pesquisa vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado São Paulo (SAA), rendeu a Medalha de Platina no 1º Concurso Brasileiro de Suco de Uva, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) em Bento Gonçalves (RS).

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O concurso marca um momento histórico para a vitivinicultura nacional. Segundo a ABE, o concurso, inédito no mundo, foi o primeiro dedicado exclusivamente à avaliação técnica e profissional do suco de uva, utilizando o mesmo rigor sensorial aplicado aos grandes vinhos e espumantes. Nesta primeira edição, reuniu 190 amostras de 69 empresas de seis estados brasileiros – Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Pernambuco.

Localizada na região turística da Rota do Vinho Bandeirantes, no interior paulista, a APTA REGIONAL de São Roque, destaque pela excelência em pesquisa aplicada à vitivinicultura, foi protagonista na competição.

“Dentre as 85 amostras premiadas, o suco da nossa unidade de pesquisa consagrou-se na categoria de elevada qualidade de bebida, com notas entre 90 e 95 pontos”, enfatiza o pesquisador Wilson Tivelli, coordenador do projeto Vinhedo Agroecológico.

Segundo Tivelli, o volume de uvas colhido na safra 2025-2026 superou as expectativas para o manejo agroecológico, entregando frutos com excelente equilíbrio entre açúcar e acidez. O destino da produção foi o processamento de vinhos e sucos integrais, que levam ao consumidor o sabor autêntico do terroir local, preservando as características naturais de cada variedade.

O trabalho no vinhedo agroecológico é desenvolvido, desde 2018, em parceria com o Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque (Sindusvinho), a Prefeitura da Estância Turística de São Roque e o Instituto Federal de São Paulo (Campus de São Roque) com o Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia — instituições que fortalecem a pesquisa aplicada e o desenvolvimento sustentável da vitivinicultura regional. A elaboração do desengace e envase do suco de uva integral também contou com a parceria da vinícola Casa da Árvore.

O reconhecimento neste concurso nacional, para Tivelli, é o resultado direto da dedicação da equipe e da força da pesquisa agroecológica. “Este prêmio reforça a importância da pesquisa aplicada ao campo e mostra que São Roque, com sua tradição vitivinícola, segue como referência nacional na produção de qualidade com sustentabilidade”, destaca o pesquisador.

“O projeto Vinhedo Agroecológico de São Roque é um exemplo de como ciência, tradição e cooperação institucional podem se unir para gerar produtos de excelência e reconhecimento nacional”, ressalta Daniel Gomes, coordenador da APTA REGIONAL. A Instituição atua no desenvolvimento de pesquisas voltadas à alimentos mais saudáveis com inovação e sustentabilidade das cadeias produtivas do agronegócio paulista.

Alex Santiago de Moraes, presidente do Sindusvinho, comemora a classificação do suco de uva orgânico “com DNA são-roquense, por estar entre os melhores”, recebendo mais de 90 pontos pelo rigoroso júri técnico do evento. “O Suco de Uva do projeto São Roque Agroecológico é fruto da união de diferentes forças que contribuem ativamente para que a vitivinicultura da nossa cidade alce voos cada vez mais altos, honrando a tradição e a vocação da nossa Terra do Vinho”.

Reconhecimento nacional

No total, 51% das amostras avaliadas obtiveram notas acima de 90 pontos, evidenciando o padrão consistente e uniforme da produção nacional:

12 (6,3%) das amostras receberam Medalha Diamante (pontuação acima de 95 pontos);

85 (45%) das amostras, incluindo o suco da APTA REGIONAL de São Roque, conquistaram Medalha Platina (90 a 95 pontos);

66 (34%) das amostras foram reconhecidas com o Mérito Uva (85 a 90 pontos).

Os resultados refletem uma média geral elevada, indicando que o suco de uva brasileiro apresenta um padrão qualitativo consistente em diferentes regiões e estilos de elaboração. Mais detalhes da classificação no site da ABE em www.enologia.org.br

SOBRE A APTA REGIONAL

Considerada o maior hub descentralizado de pesquisa agropecuária do Estado, a APTA REGIONAL oferece soluções tecnológicas aplicadas, adaptadas às realidades edafoclimáticas locais e regionais, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para uma agricultura mais sustentável e competitiva. Com 18 unidades regionais de pesquisa no Estado de São Paulo, atua em áreas como agronomia, zootecnia, pesca continental, sanidade vegetal e animal, agregação de valor em produtos agropecuários, sistemas integrados de produção e segurança alimentar. Possui 11 Redes de Pesquisas, com estudos que unem pesquisadores de várias áreas, transformando conhecimento em desenvolvimento, valorizando o futuro. Acesse nosso site www.agricultura.sp.gov.br/apta-regional e acompanhe nossas pesquisas. A APTA REGIONAL instituição de pesquisa científica e tecnológica é ligada à Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), e vinculadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA).