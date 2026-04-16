Prefeitura de Hortolândia prossegue com ação para eliminar criadouros de Aedes aegypti; equipes da UVZ percorrem regiões do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Nova Europa e Parque Vasconcellos

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O tempo seco do outono também afeta as plantas. Quem tem espécies vegetais em casa sabe disso. Mas é importante ficar atento para evitar que os pratos de plantas se tornem criadouros de Aedes aegypti. Para combater a reprodução do mosquito, a Prefeitura de Hortolândia segue com a ação de busca ativa em diferentes áreas do município. Nesta semana, as equipes da UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses), órgão da Secretaria de Saúde, percorrem as regiões do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Nova Europa e Parque Vasconcellos.

A UVZ reforça para a população a importância do cuidado com o acúmulo de água parada em pratos de plantas. Água parada é a condição que favorece a proliferação do Aedes aegypti. É nela que a fêmea deposita os ovos que darão origem a mais mosquitos. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

A busca ativa consiste em visitas das equipes do órgão em residências para detectar possíveis criadouros do Aedes aegypti. O objetivo é eliminá-lo ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, os agentes recolhem algumas para identificá-las em laboratório.

Por isso a UVZ solicita para que os moradores deixem as equipes entrarem em suas casas para realizar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes.

Vacinação

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30.

A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

De acordo com a UVZ, Hortolândia registra 1.261 casos notificados de Dengue, dos quais 86 positivos e nenhum óbito. Já de Chikungunya são 19 casos notificados e nenhum óbito. Este ano o município não tem nenhum caso notificado de Zika.