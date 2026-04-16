A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando limpeza em áreas localizadas no cruzamento entre a Avenida Doosan e a Rua Cinara, no Jardim Mário Covas.

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No documento, a parlamentar afirma que foi procurada por moradores que relataram a necessidade de limpeza devido ao acúmulo de lixo no local.

Fala Juliana

“O descarte irregular de móveis e resíduos sólidos em via pública é uma afronta ao meio ambiente e à dignidade dos moradores da região. Não podemos aceitar que as ruas se transformem em lixões clandestinos por falta de fiscalização e de políticas eficientes para a coleta de resíduos volumosos. É urgente fortalecer o monitoramento e investir em educação ambiental”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quarta-feira (22) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Juninho Dias quer estudo de sistema inteligente integrado a câmeras de segurança

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que a prefeitura estude a implantação de sistema de cidade inteligente integrado ao monitoramento por câmeras de segurança em Americana.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem como objetivo modernizar os mecanismos de fiscalização urbana por meio do uso de tecnologia, permitindo maior eficiência na identificação de irregularidades. “Estamos propondo uma pauta moderna, que une tecnologia, fiscalização e cuidado com a cidade. O descarte irregular de lixo e entulho é uma reclamação constante da população e precisamos utilizar ferramentas inteligentes para identificar infratores e preservar os espaços públicos”, destaca Juninho.

O documento prevê estudos para integração entre as imagens captadas pelas câmeras, eventual leitura de placas veiculares e o cruzamento de dados com os setores de fiscalização ambiental, trânsito e limpeza urbana, possibilitando a rápida identificação dos responsáveis e a aplicação das medidas cabíveis.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quarta-feira (22) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.