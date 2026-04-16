A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (15) sessão solene para entrega do título “Policial Padrão Repórter Policial Valdir Moreira” aos oficiais das forças de segurança que se destacaram na prestação de serviços à comunidade. A honraria foi motivada pelo decreto legislativo nº 989/2023, de autoria do vereador Thiago Brochi (PL).

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Receberam o título profissionais indicados por suas corporações. O nome do prêmio homenageia o repórter policial Valdir Moreira, que por muitos anos acompanhou as ocorrências do município, falecido em 2017.

Participaram da solenidade os vereadores Thiago Brochi e Renan de Angelo (Podemos), o instrutor de policiamento da Guarda Municipal de Americana, Marcelo de Jesus Cordeiro, o comandante do corpo de bombeiros de Americana, Capitão Hudson Humphreys, o delegado de polícia da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, Dr. Lúcio Antonio Petrocelli, o comandante da 3ª Cia do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, Capitão Rodrigo Monteiro Alves, o 1º Tenente da Polícia Militar Thiago Monteiro Souza, o 1º Tenente da Polícia Militar Ambiental, Shester Carlos Carneiro e o 1º Tenente do Corpo de Bombeiros de Americana, Antonio Carlos Brustolin, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, Brochi enalteceu a dedicação dos oficiais das forças de segurança. “A carreira dos agentes de segurança é muito difícil, esses profissionais lidam com os perigos da profissão todos os dias, mas sem deixar de honrar a farda que vestem e sendo exemplo para as próximas gerações. Como cidadão fico grato pelos resultados obtidos em nossa cidade, fruto de muita dedicação e união entre todas as corporações. Agradeço também a todos os veteranos aqui presentes, pois são mestres que no passado nos ensinaram lições importantes”, comentou.

O cabo Alex Aparecido Pires Vicente, da Polícia Militar Ambiental, utilizou a palavra em nome dos homenageados.

“Depois de tanto tempo de carreira, percebo que os anos passam muito rápido, ainda me lembro do momento da escolha de ser militar. Durante esses anos, passamos por muitas batalhas, muitas lutas. Hoje estamos representando as forças de segurança que desempenham seu trabalho com muita dedicação. Não é sempre que somos reconhecidos pela nossa atuação e essa homenagem é muito importante. O título de Policial Padrão é uma valorização que precisamos durante a nossa vida e enquanto estamos ativos. Nossa sociedade precisa de bons exemplos e dentro de todas as corporações aqui representadas, temos ótimos exemplos”, discursou.

Os homenageados com o título Policial Padrão “Repórter Valdir Moreira” 2026:

Corpo de Bombeiros – Cabo João Francisco Teixeira Neto

Atua na corporação há mais de 16 anos, tendo sua carreira marcada por diversos atendimentos realizados ao longo desse período. Participa constantemente de cursos de aprimoramento na Escola Superior de Bombeiros, entre eles o Curso de Mergulho Autônomo, Salvamento Aquático e Guarda-Vidas. Destaca-se nas atividades e ocorrências no meio aquático, atuando também como instrutor nos cursos ministrados pela Escola Superior de Bombeiros.

Guarda Municipal de Americana – Subinspetor Thiago da Cunha

Ingressou na GAMA em 2011, onde atualmente é responsável pelas equipes de ronda escolar, desempenhando um trabalho de grande relevância junto à comunidade. Sua atuação é reconhecida por alunos, professores, funcionários e pais. Com abordagem educativa e lúdica, leva conhecimento e orientação às crianças, contribuindo não apenas para a segurança, mas também para a formação cidadã.

Polícia Civil – DIG Americana – Agente Policial Rodrigo Bosi Azevedo

Formado em Logística, iniciou sua carreira profissional no setor privado. Posteriormente, foi aprovado em concurso público da Polícia Civil, ingressando em 2019. Em 2024, especializou-se em Atividade Policial, além de realizar diversos cursos nas áreas de inteligência e operações policiais. Destaca-se pela atuação comprometida no combate ao crime, pela participação em operações contra o crime organizado e contra autores de roubos e homicídios, bem como pelo atendimento à população vulnerável, contribuindo para a promoção da justiça e da segurança pública.

Polícia Militar – 19º BPM/I – Cabo Marcos Haroldo Lopes da Silva

Desempenha suas funções no Rádio Patrulhamento da 1ª Companhia do 19º Batalhão. Ao longo do último ano, destacou-se pela atuação firme no combate à criminalidade, realizando a prisão de 34 indivíduos, sendo 19 em flagrante delito e 14 procurados pela Justiça, em ocorrências relacionadas a furto, agressão, violência doméstica, tráfico de drogas e apreensões de armas de fogo. Sua atuação é marcada pelo profissionalismo, coragem e compromisso com a proteção da sociedade, qualidades que o tornaram referência entre seus pares e superiores.

PM Ambiental – Cabo Alex Aparecido Pires Vicente

Atua no 1º Pelotão de Polícia Militar Ambiental, destacando-se pelo profissionalismo e dedicação no exercício do Policiamento Ambiental. Sua atuação é especialmente relevante no atendimento de ocorrências relacionadas à proteção da flora e fauna silvestre, bem como em demandas oriundas do Poder Judiciário e do Ministério Público. Reconhecido pelo conhecimento técnico e pela postura sempre exemplar, orienta seus pares e contribui para o fortalecimento das ações de preservação ambiental e do serviço prestado à comunidade.

PMRodoviária – 1º Sargento Luiz Antônio dos Santos

Possui 25 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, destacando-se pela dedicação, responsabilidade e profissionalismo no cumprimento de suas funções. Grande parte de sua trajetória foi dedicada ao Policiamento Rodoviário, atuando por vários anos no Tático Ostensivo Rodoviário. Atualmente exerce a função de Comandante de Grupo de Patrulha no 1º Pelotão da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, na região de Americana, onde se destaca pelos resultados alcançados em fiscalizações e ocorrências, contribuindo para a redução de acidentes de trânsito e a preservação de vidas.