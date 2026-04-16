Apartamento de Sabrina Parlatore ganha novo visual com retrofit sem obra pesada

Retrofit valoriza fluidez e cria cenários instagramáveis no apartamento de Sabrina Parlatore. Assinado por Ana Rozenblit, do escritório Spaço Interior, projeto aposta em soluções práticas para transformar área social e quarto com elegância e sem quebra-quebra

Com linguagem contemporânea e intervenções precisas o projeto transforma a área social em um espaço integrado elegante e acolhedor onde convivência e estética caminham juntas | Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

A reinvenção de um apartamento pode acontecer sem grandes intervenções estruturais — e é exatamente essa a premissa do projeto assinado pela arquiteta Ana Rozenblit, à frente do escritório Spaço Interior, para o imóvel da apresentadora e cantora Sabrina Parlatore.

Este retrofit abrangeu a área social, varanda e suíte principal, traduzindo o estilo de vida da moradora em ambientes mais fluidos, acolhedores e, como ela desejava, com forte apelo visual para gravações e redes sociais.

Veja como ficou a reforma do apartamento de Sabrina Parlatore:

Menos divisões, mais convivência

Com menos divisões e layout reconfigurado o estar ganha amplitude e fluidez com dois sofás que organizam os usos enquanto o tapete integra o ambiente e os pufes soltos garantem versatilidade no dia a dia | Projeto do Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Antes compartimentado, o setor social ganhou uma nova lógica espacial baseada na integração e no conforto. A redistribuição do layout permitiu criar um estar mais generoso, com dois sofás, da Full House, que atendem tanto momentos íntimos quanto encontros com amigos. “O apartamento tinha muitas divisões, o que diminuía a percepção de espaço. Ao reorganizar o layout, conseguimos trazer mais amplitude e uma sensação de continuidade”, explica Ana Rozenblit.

Um grande tapete unifica o mobiliário, enquanto pufes soltos reforçam a flexibilidade do ambiente. A mudança do posicionamento da TV também foi decisiva para essa transformação, liberando paredes e criando novos pontos de interesse visual.

Soluções inteligentes sem obra

A mudança da TV reorganiza as áreas enquanto o revestimento preto e a pintura da madeira atualizam sem obra e o canto de leitura vira cenário para os vídeos de Sabrina Parlatore | Projeto do escritório Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Sem intervenções estruturais ou troca de revestimentos, o projeto aposta em estratégias inteligentes para atualizar o apartamento. Um dos destaques é o uso de revestimento preto autoadesivo sobre a marcenaria existente, além da pintura da madeira de demolição na varanda.

“A ideia era transformar completamente a percepção dos espaços sem obra pesada. Trabalhamos com sobreposições e acabamentos que trouxessem sofisticação de forma prática”, comenta a arquiteta. O resultado é uma estética mais sóbria e contemporânea, que valoriza os elementos existentes com uma nova leitura.

Varanda como cenário e extensão do living

Na varanda, a mesa de jantar existente dá lugar a um modelo de desenho orgânico e presença escultural (Full House), acompanhado por cadeiras estofadas que elevam o conforto e transformam as refeições e encontros em experiências mais acolhedoras | Projeto do escritório Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

A varanda assume papel central no projeto, funcionando tanto como espaço de convivência quanto como cenário para produção de conteúdo. O canto de leitura, com poltrona posicionada diante da estante, foi pensado como um fundo estratégico para vídeos

A área gourmet também foi valorizada com a escolha de uma mesa de jantar orgânica e escultural, acompanhada por cadeiras estofadas, tornando o espaço mais convidativo para refeições e encontros.

“Criamos ambientes que dialogam com o estilo de vida da Sabrina, inclusive considerando seu uso profissional das redes sociais”, destaca Ana Rozenblit.

Detalhes que constroem atmosfera

Na entrada, o móvel que funciona como bufê ganha destaque ao dialogar com o papel de parede, enquanto a luminária de piso contribui para a atmosfera intimista do novo estar de Sabrina Parlatore | Projeto do escritório Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Logo na entrada, o móvel que funciona como bufê ganhou protagonismo com o uso de papel de parede e iluminação estratégica. A luminária de piso contribui para uma atmosfera mais intimista e acolhedora. Esse cuidado com a iluminação se repete em todo o projeto, reforçando a intenção de criar ambientes versáteis, capazes de se adaptar a diferentes momentos do dia.

Suíte com foco no bem-estar

Com o layout repensado, acama, acompanhada de uma cabeceira acolhedora e mesas laterais redesenhadas, reforça o conforto e favorece noites de descanso mais qualificadas | Projeto do escritório Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Na área íntima, o dormitório foi redesenhado para oferecer mais conforto e funcionalidade. A nova configuração permitiu incluir uma penteadeira em local bem iluminado, além de investir em uma cama mais generosa e uma cabeceira acolhedora. A iluminação, dimerizada e automatizada, privilegia luzes indiretas, criando uma atmosfera relaxante.

“No quarto, buscamos um clima de refúgio. A iluminação e o layout foram essenciais para trazer essa sensação de acolhimento e bem-estar”, finaliza Ana Rozenblit.

Em um ponto estratégico e bem iluminado, a penteadeira organiza a rotina de autocuidado e conta com projeto luminotécnico para criar uma atmosfera de relaxamento contínuo | Projeto do escritório Spaço Interior | Fotos: Kadu Lopes

Sobre a Spaço Interior, @spacointerior

Ana Venelli Rozenblit é arquiteta e fundadora do Spaço Interior Arquitetura, com atuação no Brasil e no exterior. Formou-se em Administração de Empresas, tem pós-graduação em Marketing, especialização em Design de Interiores pela Escola Panamericana de Arte e graduação também em Arquitetura e Urbanismo.

Com mais de 30 anos de carreira, desenvolveu mais de 10 mil projetos residenciais, corporativos e comerciais, mantendo um modelo de trabalho autoral, que funciona como um ateliê de arquitetura. Seus projetos já foram publicados em diversas revistas e plataformas especializadas, além de terem sido reconhecidos com prêmios do setor. Foi pioneira no segmento de arquitetura no Instagram, o que fez o escritório ganhar uma visibilidade sem limites nas mídias. Já formou inúmeros profissionais que hoje possuem seus próprios escritórios de sucesso.

É autora do livro Home & Happiness (2021), com projetos da Spaço Interior, e do livro As Protagonistas, que será lançado em 2026 trazendo sua trajetória profissional e pessoal. Ainda em 2026 vai lançar o 2º volume Home & Happiness, com obras atuais.

O Spaço Interior tem projetos entregues para importantes nomes brasileiros, como Camila Farani, Dony De Nuccio, Monica Salgado, Sabrina Parlatore, Mari Palma, entre outros.

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