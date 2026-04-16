O banco norte americano Bank Of America (BofA) emitiu relatório em quem recomenda Brasil ‘fortemente’ e aponta detalhes da força do país.

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Resumo em bullet points dos principais argumentos do relatório BofA (14/04/2026):

Notas do banco

• Ativos brasileiros (ações e BRL) continuam superando o desempenho, impulsionados por fluxos estrangeiros.

• Contexto global favorável a LatAm: baixa alocação histórica, commodities, dólar fraco e virada à direita na região.

• Assimétrica positiva entre taxas nominais/reais locais e cenário eleitoral/inflação.

• Menor desconexão entre visão local e estrangeira sobre eleições (sem sell-off esperado).

• Riscos principais: virada do dólar e questões fiscais (dívida e aprovação de Lula).