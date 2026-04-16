O movimento Juca Jazz completa uma década de história em 2026 e, para celebrar o marco, preparou uma agenda intensa para o mês de abril. Unindo a tradição brasileira ao improviso do jazz, o projeto realiza três eventos gratuitos em Americana, celebrando datas oficiais dos calendários nacional e internacional.

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Os eventos têm início no dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro, com uma roda tradicional. Na sequência, dia 25, o movimento realiza sua festa oficial de lançamento da temporada e encerra o mês no dia 30, celebrando o Dia Internacional do Jazz e Dia Municipal do Jazz com um concerto de gala que reúne orquestra, big band, cantoras e cantores.

PROGRAMAÇÃO DETALHADA Juca Jazz

23 de abril (Terça-feira) | Juca Jazz – Dia Nacional do Choro O gênero “pai” da música instrumental brasileira abre a temporada com uma roda de choro comandada por músicos de destaque da região.

Músicos: Raquel Dainese, Laércio Ilhabela, Reinaldo Lima, Iris Cordeiro, Valterci Hulkinho, Mirieli Souza e Free.

Participação: DJ Viny Blanco.

Horário: A partir das 18h (Roda de Choro às 19h).

Local: Kalango Cervejaria (Av. de Cillo, 895).

Entrada: Gratuita (Sugestão: doe 1kg de alimento).

Patrocínio: Kalango Cervejaria

25 de abril (Sexta-feira) | Festa de Lançamento Juca Jazz 2026 O evento marca a estreia do novo show de Kevelin Bisco, unindo a MPB ao jazz contemporâneo.

Show: Kevelin Bisco Trio em “Gil em outras frequências”.

Discotecagem: DJ Viny Blanco e DJ DJazz.

Horário: Das 16h às 22h.

Local: Espaço Opa Eventos (Rua da Prata, 129).

Entrada: Gratuita (Sugestão: doe 1kg de alimento).

Patrocínio: Kalango Cervejaria

30 de abril (Terça-feira) | Dia Internacional e Municipal do Jazz Um concerto sinfônico encerra as comemorações de abril, integrando o circuito oficial do International Jazz Day.

Atrações: Orquestra Sinfônica de Americana, Americana Jazz Big Band e Gustavo Spínola.

Convidados: Corda Coral de Americana, Raquel Odara, Manda Moraes e Lucas Pavan.

Horário: Discotecagem em vinil às 20h; Concerto às 20h30.

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696).

Entrada: Gratuita (Doe 1kg de alimento). Retirada na bilheteria ou pelo site Ingresso Digital.

Patrocínio: + Um Hits, Kalango Cervejaria, Fitas Progresso-Clube de Artesanato, Aro Contabilidade, Formiguinha Doçaria

Apoio: Orquestra Sinfônica de Americana, Americana Jazz Big Band, Gustavo Spínola, Mag Sac Embalagens, Supermercados São Vicente, Lampejos, DJ Viny Blanco, DJ Djazz, Lenir Boldrin, Laércio Ilhabela, Opa Eventos.

Realização: Juca Jazz – Juarez Godoy Arte e Cultura – Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Americana.