Bruna Marquezine- Seja no octógono, no ringue ou até nas redes sociais, para os brasileiros, a inspiração para iniciar na prática de lutas esportivas vem de diferentes lugares. No país, nomes que vão de grandes campeões a celebridades e influenciadores digitais ajudam a moldar a forma como as pessoas enxergam esse universo, cada vez menos associado exclusivamente ao combate — e, sim, à disciplina, saúde e bem-estar.
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Em um cenário em que 58% dos brasileiros indicaram ter interesse em continuar ou iniciar a prática de lutas esportivas em 2026, a Maximum Boxing, referência em equipamentos de esporte de combate, buscou entender quais são as figuras que mais inspiram os brasileiros a buscar pela prática de modalidades de lutas esportivas.
Segundo o levantamento, quando o assunto são referências nas lutas, nomes consagrados marcam a memória dos brasileiros. Mas o que chama atenção é como essa inspiração não se limita ao universo esportivo — muito pelo contrário. Celebridades e influenciadores também aparecem com força entre os nomes mais citados como fonte de inspiração, indicando que o interesse pelas lutas está cada vez mais conectado ao estilo de vida e aos comportamentos observados nas redes sociais.
Entre as mulheres, Bruna Marquezine ocupa a primeira posição. A atriz, que compartilha vídeos praticando lutas em suas redes sociais, já praticou modalidades como Muay Thai e Krav Maga para papéis em novelas e conteúdos promocionais. Outras personalidades como Giovanna Antonelli, Grazi Massafera, Jade Picon, Sabrina Sato e Sandy também foram associadas à prática de lutas esportivas, trazendo a importância do hábito relacionado ao bem-estar, estética e equilíbrio.
Além de Bruna e Grazi
Já entre os homens, o comediante e influenciador Whindersson Nunes, que se aventurou no boxe e hoje luta profissionalmente, foi o mais lembrado, com o ex-bbb Kleber Bambam e o ator Malvino Salvador ocupando a segunda e terceira posição, respectivamente.
Mais do que a prática esportiva em si, a presença desses nomes sugere que o universo das lutas dialoga com temas como transformação física, disciplina e autocuidado, preocupações compartilhadas por milhares de brasileiros.
Dentro do ringue
Entre as atletas, Kyra Gracie, oito vezes Campeã Mundial de Jiu-Jitsu, ocupa a primeira posição entre as mais lembradas. Rafaela Silva e Amanda Nunes, nomes que se tornaram referência feminina nas modalidades de combate, aparecem na sequência, ao lado de atletas como Sarah Menezes, Beatriz Ferreira e Gabi Garcia. Os dados mostram a diversidade de trajetórias e modalidades dentro do universo das lutas, que passam por modalidades como Jiu-Jitsu, Judô e MMA.
Por sua vez, entre os profissionais masculinos, Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA da história, lidera entre os mais citados, seguido por Acelino Popó Freitas, Charles do Bronxs e Adilson Maguila, reforçando a potência do Brasil em modalidades como MMA e boxe.
William Ferraz, Coordenador de Marketing da Maximum Boxing, fala sobre a evolução do papel das lutas esportivas ao longo dos anos: “Quando olhamos para esses dados, fica claro que a inspiração não vem de um único perfil de atleta, mas de trajetórias diversas, que se conectam com diferentes momentos de vida das pessoas. As lutas passaram a representar não só performance, mas também disciplina, evolução e qualidade de vida.”
Da inspiração à prática: o papel das lutas no bem-estar
Em um contexto em que as principais motivações para a prática de lutas são a melhora do condicionamento físico (66,8%), o aprimoramento de técnicas de defesa pessoal (52,8%) e a redução do estresse (48,8%), acompanhar figuras públicas — sejam atletas ou celebridades — funciona como um ponto de partida para mudanças de hábito.
“A identificação com essas referências tende a ser um dos principais gatilhos para a adoção de novas práticas, especialmente aquelas ligadas à saúde física e mental”, comenta Ferraz. “Hoje, as lutas são muito mais do que competições ou combates, tornaram-se uma ferramenta de evolução pessoal, que se adapta à rotina e aos objetivos de cada pessoa”.
Ao reunir nomes de diferentes perfis em um mesmo levantamento, o estudo mostra que o universo das lutas está crescendo no Brasil. A inspiração se distribui entre múltiplas referências, ampliando o alcance, o significado dessas práticas e atingindo cada vez um público mais amplo.
“Nesse cenário, as lutas deixam de ser apenas um esporte a ser assistido e passam a ocupar um espaço mais ativo no dia a dia das pessoas, acompanhando uma busca crescente por equilíbrio e saúde”, finaliza Ferraz.
Metodologia
Para compreender o que motiva os brasileiros à prática de lutas esportivas, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 adultos (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.
Ao todo, os respondentes tiveram acesso a 8 questões, que exploraram a motivação e o impacto dos esportes de combate no dia a dia dos brasileiros. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.
Sobre a Maximum Boxing
Fundada em 2019, a Maximum nasceu da escassez de produtos de qualidade da luta em pé, como Boxe, Muay Thai, MMA, Kickboxing e Karatê. Além da necessidade de assegurar mais proteção para os praticantes de artes marciais, a marca também tem como propósito incentivar as pessoas a praticarem esportes. Hoje, a Maximum Boxing já se destaca pela qualidade e diferencial dos produtos, como as Luvas de Boxe e Muay Thai, feitas em couro de Microfibra Premium e com durabilidade até duas vezes maior do que o couro tradicional.
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