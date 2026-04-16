Bruna Marquezine- Seja no octógono, no ringue ou até nas redes sociais, para os brasileiros, a inspiração para iniciar na prática de lutas esportivas vem de diferentes lugares. No país, nomes que vão de grandes campeões a celebridades e influenciadores digitais ajudam a moldar a forma como as pessoas enxergam esse universo, cada vez menos associado exclusivamente ao combate — e, sim, à disciplina, saúde e bem-estar.

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Em um cenário em que 58% dos brasileiros indicaram ter interesse em continuar ou iniciar a prática de lutas esportivas em 2026, a Maximum Boxing, referência em equipamentos de esporte de combate, buscou entender quais são as figuras que mais inspiram os brasileiros a buscar pela prática de modalidades de lutas esportivas.

Segundo o levantamento, quando o assunto são referências nas lutas, nomes consagrados marcam a memória dos brasileiros. Mas o que chama atenção é como essa inspiração não se limita ao universo esportivo — muito pelo contrário. Celebridades e influenciadores também aparecem com força entre os nomes mais citados como fonte de inspiração, indicando que o interesse pelas lutas está cada vez mais conectado ao estilo de vida e aos comportamentos observados nas redes sociais.

Entre as mulheres, Bruna Marquezine ocupa a primeira posição. A atriz, que compartilha vídeos praticando lutas em suas redes sociais, já praticou modalidades como Muay Thai e Krav Maga para papéis em novelas e conteúdos promocionais. Outras personalidades como Giovanna Antonelli, Grazi Massafera, Jade Picon, Sabrina Sato e Sandy também foram associadas à prática de lutas esportivas, trazendo a importância do hábito relacionado ao bem-estar, estética e equilíbrio.

Além de Bruna e Grazi

Já entre os homens, o comediante e influenciador Whindersson Nunes, que se aventurou no boxe e hoje luta profissionalmente, foi o mais lembrado, com o ex-bbb Kleber Bambam e o ator Malvino Salvador ocupando a segunda e terceira posição, respectivamente. Mais do que a prática esportiva em si, a presença desses nomes sugere que o universo das lutas dialoga com temas como transformação física, disciplina e autocuidado, preocupações compartilhadas por milhares de brasileiros. Dentro do ringue Entre as atletas, Kyra Gracie, oito vezes Campeã Mundial de Jiu-Jitsu, ocupa a primeira posição entre as mais lembradas. Rafaela Silva e Amanda Nunes, nomes que se tornaram referência feminina nas modalidades de combate, aparecem na sequência, ao lado de atletas como Sarah Menezes, Beatriz Ferreira e Gabi Garcia. Os dados mostram a diversidade de trajetórias e modalidades dentro do universo das lutas, que passam por modalidades como Jiu-Jitsu, Judô e MMA.