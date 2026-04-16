O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura que a Guarda Municipal de Americana realize ronda ostensiva na Rua Gondim da Fonseca, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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No documento o autor afirma que moradores da região relatam um aumento significativo no fluxo de pessoas desconhecidas e de veículos no local, especialmente após as 23h e durante toda a madrugada. De acordo com o parlamentar o movimento constante de carros e motocicletas de maneira contínua tem causado transtornos, insegurança e medo à população.

Fala Marcos Caetano

“Os moradores têm observado movimentações consideradas atípicas no local, diferentes do padrão anteriormente registrado no bairro, o que tem gerado grande preocupação e sensação de insegurança”, comenta.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.