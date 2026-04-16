As ONGs de volta- Apesar de no plano Nacional as questões climáticas serem extremamente relevantes e debatidas, o tema em americana permaneceu ofuscado ou morno nas últimas duas décadas.

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A crise política e fiscal associadas a lenta recuperação contribuíram para a redução do debate em torno das questões ambientais o período pós pandemia fez surgirem movimentos mais consistentes e melhor focados na temática.

ONGs, mas antes grupos de Whatsapp

As organizações ainda são mais fortes nos grupos de whatsapp. A única delas que ainda aparentemente está fora da rede é o grupo do escritor Juliano Schiavo. O foco do grupo der voluntários do projeto MoVer – Movimento Verde- tem sido mais buscar plantar e recupera áreas próximas a avenidas da cidade.

Ativos no ZAP- O Grupo Amigos pela Natureza, de Americana, tem trabalhado no recolhimento de lixo físico, na maioria sacos plásticos, em pontos da cidade. A última ação foi em trecho do córrego Bertini, um dos mais importantes da cidade e que deságua diretamente no rio Piracicaba. O grupo estuda montar seu estatuto para ter ação mais incisiva.

Já o time do Amigos da Represa de Salto Grande já entrou com pedido para organizar sua ONG com assinaturas e agora aguarda a aprovação do estatuto e os trâmites legais.