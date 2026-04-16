Conhecido popularmente como “colesterol ruim”, o LDL-c (colesterol de lipoproteína de baixa densidade) elevado é o segundo principal fator de risco responsável por mortes cardiovasculares no Brasil e o país enfrenta um desafio de prevenção desses casos1. O tratamento dessa condição de saúde por planos, seguros e convênios de saúde é tema da consulta pública 171, aberta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta quinta-feira, dia 9, e disponível no site do órgão regulador2.

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O processo de participação social busca receber contribuições sobre a atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, o chamado “Rol da ANS”, para inclusão de um novo medicamento. A indicação do medicamento em análise pela agência é para o tratamento hipercolesterolemia em pacientes adultos que sofreram evento cardiovascular aterosclerótico grave recente, em até 12 meses2 –- ou seja, pessoas cuja obstrução das artérias pode ter levado a questões como infarto agudo do miocárdio, por exemplo¹.

Além disso, os pacientes devem estar fora da meta de LDL-c para pessoas em muito alto risco cardiovascular2, hoje estabelecida em até 50 mg/dL1. O tratamento é considerado uma forma de prevenção secundária da doença cardiovascular aterosclerótica (DCVA), condição de saúde que é a maior causa de morte no mundo1,3.

“A hipercolesterolemia e a doença cardiovascular aterosclerótica estão relacionadas e afetam não só os pacientes, que, em alguns casos, não conseguem mais trabalhar e manter atividades sociais. Enfrentar essas doenças e atuar na sua prevenção significa oferecer mais qualidade de vida para as pessoas e ajudar a reduzir o impacto sobre os sistemas de saúde”, afirma Solange Dallana, gerente geral interina e diretora de Acesso ao Mercado (VA&P) da Amgen Brasil.

Como participar

A consulta pública está aberta até o dia 28 de abril. Por meio do site da ANS (acesse o link ), podem ser enviadas opiniões, informações técnicas e evidências clínicas e científicas. São aceitas contribuições de cidadãos e de setores especializados, como pacientes e familiares, profissionais de saúde, pesquisadores, universidades, entidades profissionais e sociedades médicas e científicas.

Solange Dallana reforça a importância das contribuições: “a participação social nas consultas públicas é fundamental para a representatividade na tomada de decisão no setor de saúde. São processos complexos que podem impactar a vida de milhões de pessoas e essa é uma oportunidade para que as avaliações sejam ainda mais democráticas e transparentes.”

Sobre hipercolesterolemia e risco cardiovascular

A hipercolesterolemia, ou colesterol alto, pode estar relacionada a hábitos como comportamento sedentário, alimentação inadequada (rica em alimentos ultraprocessados fontes de gorduras saturadas); a comorbidades como a obesidade, o diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica; e ao tabagismo.4

Um dos eventos cardiovasculares mais comuns que pode ser causado pela hipercolesterolemia é o Infarto Agudo do Miocárdio. Atualmente, essa é a maior causa de mortes no país, com ocorrência de 300 mil a 400 mil casos anuais e que a cada 5 a 7 casos, ocorra um óbito.5 Outro tipo de evento cardiovascular que pode ser causado pelo alto nível de colesterol é o Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi), o qual representa 75% a 85% de todos os tipos de AVC.6 O controle da aterosclerose é um dos fatores modificáveis relacionado a esse tipo de evento cardiovascular6, que está associado aos níveis de LDL-c.1

O número anual estimado de mortes por doença cardiovascular atribuíveis ao aumento do LDL-c cresceu de 60.716 para 79.604 entre 2001 e 2021 no Brasil. Estudos mostram que no país e no mundo o alcance de metas terapêuticas desse tipo de colesterol estão longe do cenário ideal, embora existam terapias para prevenção das doenças.1

Referências:

1. Rached FH, Miname MH, Rocha VZ, Zimerman A, Cesena FHY, Sposito AC., et al. Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640

2. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Consulta Pública n° 171 – Tem como objetivo receber contribuições relacionadas às propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Disponível em: Link. Acesso em: 9 abr. 2026.

3. Laranjo L, Lanas F, Sun MC, et al. World Heart Federation Roadmap for Secondary Prevention of Cardiovascular Disease: 2023 Update. Global Heart. 2024; 19(1): 8.

4. Ministério da Saúde. Colesterol: o que isso quer dizer?. Disponível em: Link. Acesso em: 30 mar. 2026.

5. Ministério da Saúde. Infarto Agudo do Miocárdio. Disponível em: Link. Acesso em 05 abr. 2026.

6. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo. Disponível em: Link. Acesso em 05. abr. 2026.

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