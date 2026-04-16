Equipes da Prefeitura supervisionam o trânsito; antigo acesso está fechado permanentemente

A nova entrada do Jardim Rosolém para que vem da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101) está liberada e vai contribuir com a segurança viária e a fluidez do tráfego principalmente nos horários de pico.

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Na tarde de domingo (12/04), equipes da Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, fecharam o antigo acesso ao bairro e apoiaram a liberação do tráfego no novo dispositivo, construído como contrapartida por uma empresa de data center que se instala na marginal da rodovia.

“Esta nova entrada ao Jardim Rosolém garante maior segurança viária para os motoristas, aumentando a fluidez do tráfego, evitando pontos de congestionamentos no acesso ao bairro, principalmente em momentos de maior movimento. Pedimos atenção aos motoristas e a colaboração ao utilizar o dispositivo, conduzindo dentro do limite de velocidade permitido. O antigo acesso está permanentemente fechado”,explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

Ações além do novo acesso

A Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Os dispositivos começaram a funcionar em janeiro de 2019. Além disso, acontecem, periodicamente, mutirão de Tapa-Buraco em todas as regiões e investimentos na malha cicloviária (aproximadamente 60 quilômetros de ciclovias).