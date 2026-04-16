Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), indicado por Ibaneis Rocha, foi preso na manhã desta quinta-feira (16) pela Polícia Federal.

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A prisão de Costa aconteceu em São Paulo e faz parte de uma nova fase da operação “Compliance Zero”, que investiga o escândalo bilionário do banco Master.

Ex-presidente lavou dinheiro, diz PF

Segundo investigação da Polícia Federal, Paulo Henrique Costa recebeu propina para participar ativamente da compra do Banco Master pelo BRB. Ainda de acordo com as apurações, ele teria lavado esse dinheiro em imóveis.

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