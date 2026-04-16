O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre está com inscrições abertas até dia 25 de maio, às 15 horas, exclusivamente pela internet. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.

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O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, disponibiliza cerca de 33 mil vagas para cursos técnicos e especializações técnicas, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. O candidato pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou online, de acordo com as opções disponíveis.

As vagas ofertadas neste processo seletivo são destinadas às Escolas Técnicas e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

Inscrições

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, até as 15 horas do dia 25 de maio, preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico.

Também é necessário realizar o pagamento da taxa de R$ 50. O recolhimento do valor pode ser feito até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária, na internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. A inscrição no Vestibulinho das Etecs somente será efetivada após o pagamento da taxa.

As informações fornecidas no ato da inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária e as orientações para inscrição.

Caso o candidato necessite, as Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

Ensino Técnico

Este processo seletivo oferece 31.717 vagas para o Ensino Técnico nas modalidades presencial, semipresencial e online – modalidade de Ensino a Distância (EaD).

Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos nas três modalidades, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado.

Especialização Técnica

Para Especialização Técnica, as Etecs ofertam 1200 vagas, sendo 660 para o formato presencial, e outras 540 vagas para aulas na modalidade online. Para concorrer a uma vaga, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site do processo seletivo.

Redução da taxa

O prazo para solicitar a redução de 50% da taxa de inscrição do Vestibulinho vai de 15 a 22 de abril.

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender, ao mesmo tempo, a dois requisitos: estar matriculado nos ensinos Fundamental, Médio, Superior (graduação ou pós-graduação) ou curso pré-vestibular, além de ter remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos ou estar desempregado.

O interessado deve acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, clicar no menu Redução, preencher o formulário eletrônico e enviar, via upload, os documentos comprobatórios exigidos: comprovante de escolaridade e de renda. Os arquivos devem estar em formato PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB. Documentos ilegíveis, com rasuras ou fora da plataforma não serão avaliados.

O resultado da solicitação será divulgado a partir das 15 horas do dia 28 de abril, também pela internet. Quem receber o pedido com resposta indeferida poderá apresentar recurso entre 29 e 30 de abril. A resposta ao recurso será disponibilizada no dia 6 de maio.

Pontuação Acrescida

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha estudado integralmente na rede pública, da quinta à oitava série ou do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental. Quem estiver nas duas situações recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

‌Período para solicitar redução de 50% de desconto na taxa de inscrição vai até 22 abril

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

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