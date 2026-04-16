Câmara de Sumaré presta homenagem a profissionais da segurança pública

Sessão solene de entrega da Medalha Tiradentes é nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 19h, no plenário do Legislativo

Nesta quinta-feira (16), a Câmara de Sumaré realiza sessão solene para a entrega da Medalha Tiradentes a 13 profissionais de destaque da área da segurança pública. O evento acontece a partir das 19h, no plenário do Legislativo (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro), e tem como homenageados guardas civis municipais, policiais militares e civis, além de bombeiros. A cerimônia será transmitida em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (@camarasumare).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Medalha Tiradentes está prevista no Decreto-Legislativo nº 521, de 24 de novembro de 2021, e foi instituída inicialmente através da Lei nº 4.251/2006, proposta pelo então vereador Roberto Batista Vensel. Este é o sexto ano consecutivo em que a Casa concede a honraria aos profissionais da segurança pública. Confira a seguir os homenageados de 2026:

· Dr. Bruno Ramaldes Puppim – Delegado de Polícia (homenageado pelo vereador Geraldo Medeiros)

· Dr. Leonardo de Freitas Silva – Delegado de Polícia (homenageado pelo vereador Alan Leal);

· Sr. André dos Santos Souza – Policial Militar Ambiental (homenageado pelo vereador Welington da Farmácia);

· Sr. Clésio Chiriato – Policial Militar (homenageado pelo vereador Rudinei Lobo);

· Sr. Felix Mendelssohn Guttemberg Silva – Guarda Civil Municipal (homenageado pelo vereador Dudu Lima);

· Sr. Fernando Schiavinatto Hirooka – Guarda Civil Municipal (homenageado pelo presidente Hélio Silva);

· Sr. Iverson Tonezella – Guarda Civil Municipal (homenageado pelo presidente Hélio Silva);

· Sr. João Batista Machado da Silva – Bombeiro Municipal (homenageado pelo vereador Professor Edinho);

· Sr. Julio Sanches – Policial Militar (homenageado pelo vereador Wellington Souza);

· Sr. Reginaldo Gloor – Guarda Civil Municipal (homenageado pelo vereador César Bianchi);

· Sr. Renato Silva Santo – Guarda Civil Municipal (homenageado pelo vereador Tavares);

· Sr. Sérgio Galdino – Guarda Civil Municipal (homenageado pelo vereador Tavares);

· Sr. Vonei Araújo – Policial Militar (homenageado pelo vereador Wellington Souza).

Leia + sobre política regional