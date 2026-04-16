O Corinthians conquistou uma vitória importante na noite desta quarta-feira ao derrotar o Santa Fé por 2 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Os gols foram marcados por Raniele e Gustavo Henrique.

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Com o resultado, a equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos seis pontos e assumiu a liderança do Grupo E. O desempenho também encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitória em casa, cenário que vinha gerando preocupação entre os torcedores.

Durante o primeiro tempo, o time paulista manteve maior posse de bola e controle da partida, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. As principais oportunidades surgiram em jogadas de bola parada, especialmente com o meia Rodrigo Garro, que levou perigo em cobranças de falta e escanteio.

Na etapa final, o Corinthians apresentou mais eficiência ofensiva. O primeiro gol saiu após jogada ensaiada em escanteio, quando Gustavo Henrique desviou para Raniele completar para as redes. Já o segundo veio em nova bola parada, com Garro levantando na área para Gustavo Henrique marcar.

Apesar da vitória, o time ainda demonstrou momentos de queda de intensidade ao longo do jogo, alternando boas construções ofensivas com períodos de menor produtividade.

Corinthians 100%

Com a liderança do grupo garantida até o momento, o Corinthians aguarda o resultado do confronto entre Peñarol e Platense, que completam a rodada. Ambas as equipes somam um ponto, assim como o Santa Fé.

A expectativa agora é de manutenção do bom momento e evolução no desempenho ao longo da competição continental.

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