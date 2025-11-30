Um bebê de 10 meses que era dado como desaparecido no sábado (29), da cidade de Hortolândia, foi encontrado morto na manhã deste domingo (30) em um matagal na cidade vizinha Monte Mor.

A mãe havia deixado a criança aos cuidados do padrasto, que alegou sequestro, mas sua versão caiu após análise das câmeras.

A polícia encontrou sangue no carro dele, que agora está preso preventivamente. O caso gerou grande comoção na região.

Mãe foi reconhecer o bebê

A mãe precisou ir ao local para reconhecer a criança. O padrasto foi preso preventivamente.

