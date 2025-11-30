SBO inicia a construção do CETI – Centro de Educação e Terapia Infantil

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou a construção do Centro de Educação e Terapia Infantil (CETI), projeto inovador voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências e outros casos que demandam investigação diagnóstica. Máquinas e equipes de trabalho atuam na terraplanagem do terreno, localizado entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva, no Jardim Batagin.

Com mais de 600 m² de área construída, o CETI contará com sete consultórios, duas salas de atendimento e estrutura completa para atender cerca de 600 crianças em contraturno escolar, com atividades educacionais e terapêuticas integradas, além de área disponível para estacionamento, garantindo conforto e acessibilidade às famílias.

Unidade

A unidade contará com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, neuropediatras, entre outros profissionais. Essa estrutura permitirá um atendimento personalizado e integrado, com foco no desenvolvimento pleno das crianças.

“Estamos tirando do papel um dos projetos mais bonitos da nossa história, o CETI – Centro de Educação e Terapia Infantil. Essa é uma iniciativa que vai transformar o cenário da educação na cidade. Nenhuma outra cidade oferece um atendimento com esse método, com essa organização e com esse olhar. Estamos dando um passo importantíssimo na qualificação da nossa rede de educação e no atendimento em saúde. Um projeto que depositamos os melhores desejos e o esforço das nossas equipes de Educação e de Saúde. Tudo pensado com muito carinho”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

