Um influencer morreu depois de entrar na jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. É possível ver o momento em que o homem entra no recinto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele subiu na estrutura e entrou no espaço do animal.

A leoa atacou o homem pelo pescoço, causando a morte. O animal não se alimentou da vítima- influencer.

Influencer já havia sido preso

O homem foi identificado com Vulgo “Vaqueirinho”. Vítima já foi preso 16 vezes e solto pela Justiça.

Campanha para não sacrificarem a leoa que tirou a vida do homem que pulou em sua jaula, em João Pessoa.

Ela não teve culpa. Como todo animal selvagem, o “Vaqueirinho” era um invasor para ela, então, por instinto, ela protegeu seu território.

Leia Mais notícias do Brasil