Prefeitura instala novos relógios digitais com informações climáticas

O tempo sempre foi um velho conhecido das cidades. Mas, diante das mudanças climáticas cada vez mais intensas, ele deixou de ser apenas um marcador de horas e passou a ser um alerta, um cuidado, um sinalizador de proteção. Foi com esse olhar que a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Climáticos, iniciou a instalação de cinco relógios digitais em pontos estratégicos do município — equipamentos que chegam para educar, informar e aproximar o cidadão da realidade ambiental do próprio município.

Os novos relógios exibem mais do que horas. Em seus painéis, além do tradicional “Bem-vindos a Hortolândia”, passam a ser informados dados essenciais como temperatura e umidade relativa do ar — indicador que, quando abaixo dos 20%, representa estado de alerta e risco à saúde, especialmente em tempos de estiagem e ondas de calor, fenômenos que se tornam mais frequentes em todo o país. “Esses relógios não são um detalhe urbano. Eles ajudam nossa população a se proteger, a entender o clima e a se preparar. Estamos vivendo outro tempo, e a cidade precisa acompanhar esse novo ritmo do planeta”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

Instalados em avenidas de grande circulação, os equipamentos reforçam a política ambiental da cidade, funcionando também como veículos de comunicação pública. A parte superior dos painéis será destinada a campanhas socioambientais, ampliando o alcance das ações educativas. O primeiro conteúdo exibido já anuncia o espírito da estação: o “Natal Sustentável”, que terá início no dia 5 de dezembro no Parque Socioambiental Irmã Doroth Stang.

Os relógios estão sendo implantados nos seguintes pontos: Avenida Olívio Franceschini com Av. Santana (Região Central); Avenida Antonio da Costa Santos, no Corredor Metropolitano (Região Novo Ângulo); Avenida São Francisco de Assis com Avenida Anhanguera (Região Vila Real); Rua Washington Luís, no novo Parque Socioambiental do Jardim Amanda; e na Praça Poderosa (Região do Rosolen).

Quatro deles já estão em funcionamento, faltando apenas a do Parque do Jardim Amanda, que será instalado dentro dos próximos dias, seguido de uma visita técnica para aferição final.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Eliane Nascimento, destacou que o projeto responde a uma demanda do presente, mas também aponta para o futuro: “Cada um desses relógios é uma estação de informação climática a céu aberto. A população precisa ter acesso fácil a esses dados, porque as mudanças ambientais já fazem parte da nossa rotina. Informar é proteger; educar é cuidar”.

O prefeito reforçou que a iniciativa integra uma série de ações que a gestão tem realizado para preparar Hortolândia para uma nova realidade ambiental: “Estamos investindo em parques, em áreas verdes, em drenagem, em educação ambiental e, agora, em tecnologia a favor da vida. São pequenos gestos que, somados, constroem uma cidade mais resiliente e humana”, afirmou Zezé.

Enquanto marcam as horas, os novos relógios lembram: o clima mudou — e Hortolândia está mudando junto, com responsabilidade, informação e cuidado com as pessoas.

