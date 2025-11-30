O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 269 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

Açougueiro Jr – Sem Experiência 1

Ajudante de Confecção – Sem Experiência 6

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Analista de Mídia Social – Sem Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 3

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Assistente em Vendas – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 8

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2

Atendente de Loja – Sem Experiência 3

Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 25

Atendente de Mesa – Com Experiência 4

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 3

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Logística – Com Experiência 3

Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 3

Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 2

Balconista – Sem Experiência 4

Carregador (Veículos de Transporte Terrestre) – Com Experiência 2

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 2

Costureira – Com Experiência 15

Farmacêutica – Com Experiência 3

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 7

Mecânico de Manutenção de Máquina – Sem Experiência 24

Mecânico de Refrigeração e Climatizador – Com Experiência 5

Montador – Com Experiência 1

Montador de Equipamento Elétrico – Com Experiência 1

Montador de Máquinas – Com Experiência 1

Motorista de Furgão ou Veículos Similar – Com Experiência 1

Motorista Operacional de Guincho – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Com Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 18

Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 3

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1

Operador de Serigrafia – Sem Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Promotor de Vendas – Com Experiência 2

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 7

Subgerente – Sem Experiência 1

Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 5

Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 12

Trefilador de Metais a Máquina – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência – temporário 12

Vendedor Porta a Porta – Com Experiência 3

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 12

Arco Comércio e Varejo 4

Arco Logística 3

Arco Produção 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 15

Estágio na Área da Saúde 1

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio para Ensino Médio 11

