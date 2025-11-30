O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 269 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
Açougueiro Jr – Sem Experiência 1
Ajudante de Confecção – Sem Experiência 6
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1
Analista de Mídia Social – Sem Experiência 1
Assistente Administrativo – Com Experiência 3
Assistente Administrativo – Sem Experiência 1
Assistente em Vendas – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 8
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2
Atendente de Loja – Sem Experiência 3
Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 25
Atendente de Mesa – Com Experiência 4
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1
Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 3
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Auxiliar de Logística – Com Experiência 3
Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 3
Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 2
Balconista – Sem Experiência 4
Carregador (Veículos de Transporte Terrestre) – Com Experiência 2
Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 2
Costureira – Com Experiência 15
Farmacêutica – Com Experiência 3
Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 7
Mecânico de Manutenção de Máquina – Sem Experiência 24
Mecânico de Refrigeração e Climatizador – Com Experiência 5
Montador – Com Experiência 1
Montador de Equipamento Elétrico – Com Experiência 1
Montador de Máquinas – Com Experiência 1
Motorista de Furgão ou Veículos Similar – Com Experiência 1
Motorista Operacional de Guincho – Com Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 2
Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Com Experiência 2
Operador de Caixa – Sem Experiência 18
Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 3
Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1
Operador de Serigrafia – Sem Experiência 1
Operador de Urdideira – Com Experiência 1
Porteiro – Com Experiência 2
Promotor de Vendas – Com Experiência 2
Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 7
Subgerente – Sem Experiência 1
Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 5
Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 12
Trefilador de Metais a Máquina – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência – temporário 12
Vendedor Porta a Porta – Com Experiência 3
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 12
Arco Comércio e Varejo 4
Arco Logística 3
Arco Produção 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 15
Estágio na Área da Saúde 1
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio para Ensino Médio 11
