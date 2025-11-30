Sumaré se aproxima de R$ 1 milhão em crédito concedido pelo Banco do Povo
Sumaré vive um novo momento na geração de emprego e renda e está prestes a alcançar a marca histórica de R$ 1 milhão em crédito concedido pelo Banco do Povo Paulista apenas em 2025. O resultado consolida o impacto do programa Sumaré – Crédito que Transforma e reforça o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento econômico local.
O prefeito Henrique do Paraíso destaca o avanço da política pública: “Estamos fortalecendo o pequeno empreendedor e criando oportunidades reais. Sumaré vive um novo tempo.”
O vice-prefeito Andre da Farmácia reforça o impacto direto do microcrédito: “Quando o crédito chega na ponta, a vida dos empreendedores muda. É renda, é crescimento, é dignidade.”
Estratégia
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, explica a mudança na estratégia: “Fomos para os bairros, divulgamos mais e aproximamos o programa de quem precisava. O resultado apareceu.”
Os números comprovam o avanço:
•1.945 atendimentos entre janeiro e novembro de 2025, crescimento de 438% em relação ao ano anterior.
•R$ 949 mil em crédito concedido, um aumento superior a 190%.
•54% dos contratos com mulheres, fortalecendo famílias e impulsionando a economia local.
Com investimento zero do município e atuação técnica contínua, o Sumaré – Crédito que Transforma se consolida como uma das ações mais efetivas de apoio ao empreendedorismo na cidade.
