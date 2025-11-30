Marcos Caetano pede poda técnica em ruas do Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a execução de poda técnica de árvore nas ruas José de Pádula, Ari Del Agnese e Alfredo Espíndola de Melo, no Parque Gramado.

No documento o autor explica que moradores da região têm relatado que os galhos das árvores cresceram excessivamente, prejudicando a visibilidade de motoristas e colocando em risco a segurança viária. “A comunidade do Parque Gramado pede a poda técnica das árvores do bairro para melhorar segurança e mobilidade. Estamos intermediando junto à secretaria de Meio Ambiente para a execução do serviço através dessa indicação”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

