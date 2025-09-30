Bebida falsificada: Americana no alvo da polícia com fábrica clandestina

O Estado de São Paulo está em alerta por conta de casos de bebidas clandestinas e Americana está no alvo da poliícia

A Delegacia de Combate à Pirataria do Deic fechou, na manhã desta terça-feira (30), uma fábrica clandestina de bebidas em Americana (SP).

Na fábrica, os policiais encontraram uma linha de montagem para adulteração de bebidas, com rótulos falsificados e grande quantidade de álcool etílico usado em adulterações.

Não foram encontradas, no entanto, evidências de uso de metanol.

Diante de tantos casos assustadores sobre a presença de metanol em bebidas alcoólicas, farmacêutico alerta para os sinais da ressaca pós ingestão de bebidas adulteradas

A primeira coisa a entender é que quando falamos de bebida alcoólica, estamos falando do etanol, que é o álcool presente na cerveja, no vinho e nas bebidas destiladas. “O corpo sabe lidar com o etanol: o fígado quebra essa substância em partes menores e menos perigosas, que acabam sendo eliminadas. É por isso que os efeitos do etanol são bem conhecidos — relaxamento, fala enrolada, sonolência, perda de equilíbrio. Depois de algumas horas, esses sintomas vão embora conforme o corpo processa o álcool”, explica o farmacêutico naturopata Jamar Tejada.

O problema é quando a bebida está adulterada com metanol. “Esse álcool é parecido com o etanol, mas o organismo não consegue lidar bem com ele. No fígado, o metanol é transformado em substâncias altamente tóxicas, em especial o ácido fórmico. Esse ácido ataca principalmente o nervo óptico, que liga os olhos ao cérebro, e também prejudica o funcionamento de várias células do corpo. O resultado pode ser devastador: cegueira irreversível, coma ou até morte”, diz.

Ressaca de metanol

Logo após a ingestão, o metanol puro pode dar uma sensação parecida com a do álcool comum: leve tontura, sonolência, um certo relaxamento. Ou seja, no início parece uma bebedeira normal.

A diferença é que, depois de algumas horas — geralmente entre 12 e 24 horas — o fígado já transformou o metanol em ácido fórmico. E é aí que os sintomas mudam e pioram:

• dor de cabeça muito forte,

• náuseas e vômitos intensos,

• dor no estômago,

• respiração acelerada,

• e, principalmente, problemas de visão: visão borrada, sensação de “neblina” ou até pontos pretos na frente dos olhos.

“Se a pessoa não receber ajuda médica, esse quadro pode avançar para cegueira, convulsões e até a morte”, alerta Jamar.

Como o corpo reage: etanol x metanol

Com etanol (álcool comum) os efeitos aparecem rápido e são proporcionais à quantidade bebida. A pessoa relaxa, pode ficar falante, perde equilíbrio. Depois, o corpo processa e os sintomas passam. Já com o metanol (bebida adulterada) no começo, parece igual ao álcool comum. Mas horas depois surgem sintomas fortes, desproporcionais à quantidade ingerida — dor de cabeça intensa, mal-estar e principalmente alterações na visão. Jamar conta que esses sinais são de alerta máximo.

O que fazer em caso de suspeita

Já que não existe cheiro, gosto ou cor que permita reconhecer uma bebida adulterada com metanol. O farmacêutico orienta que, a suspeita deve surgir se:

• a bebida foi comprada de fonte duvidosa ou com preço muito baixo,

• os efeitos foram mais fortes do que o esperado para a quantidade ingerida,

• apareceram sintomas diferentes, como dor de cabeça forte, vômitos e alterações na visão.

Sobre Jamar Tejada @tejard

Farmacêutico graduado pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica pela Universidade Luterana do Brasil, RS (ULBRA), Pós-Graduação em Gestão em Comunicação Estratégica Organizacional e Relações Públicas pela USP (Universidade de São Paulo), Pós-Graduação em Medicina Esportiva pela (FAPES), Pós-Graduação em Comunicação com o Mercado pela ESPM, Pós-Graduação em Formação para Dirigentes Industriais com Ênfase em Qualidade Total – Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul-(UFRGS) e Pós-Graduação em Ciências Homeopáticas pelas Faculdades Associadas de Ciências da Saúde. Proprietário e Farmacêutico Responsável da ANJO DA GUARDA Farmácia de manipulação e homeopatia.

