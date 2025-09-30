Leitinho discute soluções regionais para resíduos com Governo do Estado

Encontro em São Paulo reuniu representantes do Consimares e tratou de projetos conjuntos para melhorar o manejo do resíduos urbano e reduzir impactos ambientais

Leia + sobre política regional

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, participou na última sexta-feira (26/09) de uma reunião com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Nathália Rezende. O encontro, realizado em São Paulo, reuniu representantes dos municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos (Consimares) e teve como pauta principal as ações conjuntas para a destinação correta dos resíduos sólidos.

Durante a reunião, a secretária estadual anunciou que será realizada uma visita técnica aos municípios consorciados, com o objetivo de levantar dados detalhados sobre a atual situação da gestão de resíduos. A medida pretende subsidiar soluções regionais ou individuais mais eficazes para o tratamento e descarte correto do resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a redução de impactos ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população.

Na condição de presidente do Consimares, o prefeito Leitinho apresentou projetos em andamento no Consórcio, entre eles a possibilidade de implantação de uma usina que trata os rejeitos para geração de energia elétrica. “Estamos buscando alternativas modernas e sustentáveis para tratar os resíduos, que hoje são um dos maiores desafios dos municípios. A união dos prefeitos e secretários por meio do Consimares é fundamental para alcançarmos soluções conjuntas”, destacou.

Além de Nova Odessa, participaram da reunião representantes das cidades de Hortolândia, Sumaré, Elias Fausto, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Capivari. O grupo reforçou a importância da cooperação regional para avançar em políticas públicas de sustentabilidade e dar soluções práticas ao desafio do lixo urbano.

Integra Resíduos

O encontro também discutiu o Programa Integra Resíduos, que tem como finalidade modernizar a gestão dos resíduos sólidos urbanos nos municípios paulistas, a partir de soluções conjuntas e de alcance regional.

Sob coordenação do Governo do Estado, o programa estimula a criação de consórcios intermunicipais e parcerias públicas para garantir mais eficiência e redução de custos. A proposta busca ainda atrair novos investimentos, melhorar a utilização dos aterros sanitários, diminuir o descarte irregular, além de ampliar a reciclagem com inclusão social, reconhecendo e valorizando o trabalho de catadores e cooperativas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP