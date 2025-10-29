Biblioteca de Americana recebe 90 novos livros infantis

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, recebeu 90 novos livros infantis na semana em que completou 70 anos de história, celebrados no último dia 25. As obras literárias integram o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), do Ministério da Educação, e estão sendo catalogadas para serem disponibilizadas à população.

O PNLD avalia e disponibiliza gratuitamente obras didáticas, pedagógicas e literárias às escolas públicas de educação básica, às instituições comunitárias ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público e às bibliotecas públicas e comunitárias cadastradas no Ministério da Cultura.

Os livros disponibilizados visam o desenvolvimento do gosto pela leitura e o estímulo à imaginação e à ampliação do conhecimento de mundo. Os exemplares destinados à Biblioteca de Americana foram selecionados com base em critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Educação, coordenador do programa nacional, e nos títulos escolhidos pelas escolas da rede municipal de ensino, que receberam as obras em junho deste ano.

“Este é realmente um grande presente para a Cultura de Americana e, em especial, para a Biblioteca Municipal. A chegada de novas obras infantis traz uma nova perspectiva para o período de férias escolares, que poderá ser muito bem aproveitado com novas histórias e novas leituras”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Biblioteca Municipal está localizada na Praça Comendador Müller, no Centro.

