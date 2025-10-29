Pastor Miguel Pires pede informações sobre o “Dia D” de vacinação

O vereador Pastor Miguel (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre o “Dia D” de vacinação.

No documento, o parlamentar relata que a campanha de vacinação realizada no dia 18 de outubro pela prefeitura municipal em sete UBSs de Americana não atingiu um resultado satisfatório para a cobertura da população. “Segundo dados divulgados pela prefeitura, apenas 330 pessoas foram atendidas e 502 doses de vacinas foram aplicadas, números considerados baixos diante da população local e da importância da imunização coletiva”, afirma Pastor Miguel.

O autor solicita, no requerimento, dados detalhados de cada tipo de imunizante aplicado nos usuários e quais foram os métodos de divulgação dessa campanha. Pergunta, ainda, se existe a possibilidade de ampliação da quantidade de datas especiais para a vacinação da população.

O requerimento foi discutido e aprovado em plenário pelos vereadores durante a sessão ordinária de terça-feira (28) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

