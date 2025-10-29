Morreu na manhã desta quinta-feira, José Carlos Said Diaz, 69 anos, o conhecido Carlos da Miami

José Carlos Said Diaz, 69 anos, o conhecido Carlos da Miami, fundou a Miami Store em 1993, quando chamava-se ainda Miami Sports and Sound.

Alguns anos após, devido ao grande crescimento e sucesso de vendas da loja, foi necessário encontrar uma nova forma de atender seus clientes de modo ainda melhor. A solução parecia bastante simples: multiplicar os departamentos e os produtos disponíveis para compra.

Ele era diretor Suplente da Acic (Associação Comercial) de Campinas.

Nascido em Manaus, capital do Amazonas, José Carlos se mudou para Campinas quando tinha 15 anos. Campinas foi responsável por guiar cada passo de sucesso profissional e pessoal de José Carlos.

Velório na capela do Cemitério Flamboyant, 30/10/2025 – 00:00hs.

