Procon Americana passa a atender em novo endereço a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Americana informa que, a partir de segunda-feira (3), o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) passa a funcionar em novo endereço, na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro. O atendimento ao público segue de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

De acordo com o diretor do órgão, Estevão Luis Cardoso Pavan, a mudança tem como objetivo oferecer um espaço mais acessível, acolhedor e funcional para todos. “Estamos ansiosos com a mudança, já que a nova estrutura irá melhorar o atendimento e otimizar nosso trabalho, tornando todos os procedimentos ainda mais eficientes”, enfatizou.

Em razão do deslocamento, o Procon suspenderá o atendimento presencial nesta sexta-feira (31), e um telefone provisório será disponibilizado nos primeiros dias na nova sede. O contato poderá ser feito pelo número (19) 3407-0220, além do portal do Procon, pelo site procon.americana.sp.gov.br.

Por conta da inauguração, excepcionalmente na segunda-feira, o atendimento ao público será iniciado às 12h.

