Hortolândia abre III Semana de Ciência e Tecnologia com palestra sobre liderança e IA

Durante evento houve também entrega de certificados do prêmio estadual de excelência educacional a 12 escolas da Prefeitura

Cerca de 270 pessoas participaram, na manhã desta quarta-feira (29/10), da cerimônia de abertura da III Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, no auditório do IATec (Instituto Adventista de Tecnologia), no Parque Ortolândia. A Semana C&T é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. A programação diversificada, voltada a estudantes e profissionais da rede municipal de Educação de Hortolândia, se estenderá até sexta-feira (31/10) (veja abaixo).

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes abriu os trabalhos, ressaltando o papel da educação para o atual governo.

“Investimos alto na educação, porque acreditamos que a educação seja o pilar da nossa cidade. Hoje, falar em tecnologia é falar na importância dessa temática na aprendizagem das nossas crianças, pois elas precisam aprender sobre o uso consciente das ferramentas. Desejo uma ótima semana a toda comunidade escolar”, afirmou Zezé Gomes.

A palestra de abertura da Semana propôs aos presentes uma reflexão sobre os desafios da liderança humanizada no contexto da inteligência artificial. O tema da “Tecnologia com propósito: liderança humanizada na era da inteligência artificial” foi conduzido por Maurício Pedro, especialista em Inovação e mestre em Administração pela Universidade Mackenzie.

Para a diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia, Maria Angelina de Campos, a Semana oferece aos participantes um convite à reflexão.

“Vivemos um tempo de transformações profundas. A tecnologia avança, os algoritmos aprendem, as máquinas falam — e nós, seres humanos, precisamos cada vez mais reaprender o que é ser humano. O tema da palestra é extremamente atual, pois nos convida justamente a isso: a olhar para a tecnologia não como um fim, mas como um meio, um instrumento que deve servir à vida, à educação e às pessoas”, ponderou Angelina.

“A tecnologia é poderosa. Ela aproxima, facilita, amplia horizontes, mas também nos desafia e nos faz repensar nossas relações, nossas formas de comunicar, de ensinar e de liderar. Nesse movimento acelerado, o maior desafio é manter viva a essência humana. Que possamos continuar inovando, sim, mas sempre com sensibilidade e humanidade”, complementou o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Fernando Moraes.

Prêmio “Escola Ouro/2024”

Durante a cerimônia, gestoras de 12 escolas municipais receberam o certificado de “Escola Ouro/2024”, enviado pelo Governo do Estado de São Paulo, pelo resultado obtido na prova do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). O prêmio leva em conta a participação mínima de 80% das crianças matriculadas e se os resultados do Saresp, naquele ano, são iguais ou superiores às metas estabelecidas. Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, aproximadamente 5.300 crianças do 2º e 5º anos participaram do Saresp em 2024, nas unidades da rede municipal.

Conforme explica o diretor do Departamento de Pedagogia e Formação Continuada, Aparecido Donizeti Chagas de Faria, as metas são estabelecidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e estão disponíveis para todas as escolas na SED (Secretaria Escolar Digital). Segundo ele, o prêmio “Escola Ouro” significa “o reconhecimento de ações bem planejadas e estruturadas que garantem o sucesso no processo de ensino e aprendizagem”.

“Receber o Prêmio do Índice de Excelência Educacional como Escola Ouro/2024 é motivo de imensa alegria e orgulho para toda a nossa comunidade escolar. Este reconhecimento reflete o compromisso, o esforço e a dedicação de cada professor, aluno, funcionário, gestor e família que acreditam na educação como caminho de transformação. Esse prêmio simboliza o resultado de um trabalho coletivo, pautado na qualidade do ensino, na valorização das pessoas e no amor pelo que fazemos todos os dias. É uma conquista que pertence a todos à escola e à comunidade e que nos motiva a continuar buscando sempre o melhor para nossas crianças , estudantes e para o futuro da educação”, afirmou a diretora da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Nicolas Thiago dos Santos Lofrani, Luci Grizante.

“Essa conquista é um reconhecimento do valor de nossas crianças, da sua garra e esforço em aprender. É um reconhecimento da dedicação de nossos professores e de todos os funcionários que também são representados por esse prêmio, pois todos na Emef Caio participam da educação e aprendizagem das crianças. A essa equipe só tenho elogios”, avaliou a diretora da Emef Caio Fernando Gomes Pereira, Sandra Militão.

Confira abaixo as 12 escolas que receberão o Prêmio de Excelência Educacional:

Emef Dona Ana José Bodini Januário – Jd. Amanda

Emeief Bairro Três Casas – Chácaras Assay

Emef Caio Fernando Gomes Pereira – Jd. Nossa Senhora Auxiliadora

Emeief Luiza Vitória Oliveira Cruz – Pq. Orestes Ôngaro

Emeb Richard Chibim Naumann – Jd. Interlagos

Emeief Jardim Santa Esmeralda – Jd Santa Esmeralda

Emef Profª Lilian Cristiane M. de Araújo – Jd. Stefânia

Emef Profª Marleciene Priscila P. Bonfim – Remanso Campineiro

Emef Nicolas Thiago dos Santos Lofrani – Jd. Sumarezinho

Emef Renato da Costa Lima – Jd. Amanda

Emef Villágio Ghiraldelli – Villagio Ghiraldelli

Emef Zilda Arns Neumann – Jd. Stella

Veja também a programação da III Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Hortolândia:

Dia: quinta-feira (30/10)

Hora: 19h

Local: canal oficial da SMECTno YouTube: youtube.com/secretariadeeducacaocienciaetecnologiahortolandia

Atividade:

Webinário “Afetos Conectados”, com a Dra. Carolina Defilippi, advogada criminalista, mestre em Educação e especialista em segurança digital. A palestra abordará a relação das crianças com as tecnologias, o uso de telas e os cuidados necessários para evitar a exposição excessiva nas redes sociais.

Público-alvo: famílias e profissionais da educação

Dia: quinta-feira (30/10)

Hora: 19h

Local: Terraço do Palácio dos Migrantes – Paço Municipal.

Atividades:

Observação Planetária (terraço) e aula interativa de astronomia (saguão)

Público-alvo: estudantes, professores e gestores da EJA (Educação de Jovens e Adultos), servidores municipais inscritos

Dia: sexta-feira (31/10)

Hora: A partir das 9h

Local: saguão do Paço Municipal (Piso Térreo)

Atividades:

Desafio de Robótica

Crianças e estudantes da rede municipal apresentarão protótipos e projetos desenvolvidos no Projeto Robótica Educacional. Os grupos participarão de desafios lúdicos, estimulando o raciocínio lógico, o trabalho em equipe e a criatividade.

Público-alvo: comunidade escolar e visitantes

Dia: sexta-feira (31/10)

Hora: A partir das 9h

Local: escolas municipais

Atividades:

Dia D “Pense antes de clicar!”

Todas as escolas da rede municipal participarão do Dia D – “Pense antes de clicar!”. Trata-se de uma grande mobilização coletiva sobre o uso consciente e seguro da internet. A ação contará com rodas de conversa, vídeos formativos, teatros e produções criativas, visando promover uma cultura digital responsável e orientar sobre cyberbullying, privacidade e o equilíbrio entre o mundo digital e o real.

Público-alvo: comunidade escolar e visitantes

