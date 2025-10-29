Vice-prefeito de Nova Odessa é denunciado por interferências em contrato

Câmara recebeu denúncia de que Alessandro Mineirinho supostamente adotou ações antes mesmo de formalizar com empresa

Durante a sessão da Câmara Municipal realizada nesta quarta-feira (29) em Nova Odessa foi lida uma denúncia formal contra o vice-prefeito Alessandro-Mineirinho (PP) por suposta improbidade administrativa, abuso de poder e interferência em contratos da Prefeitura. O documento foi protocolado pelo auditor Marcos César Seignemartin, que anexou transcrições de áudios e mensagens atribuídas ao vice, enviadas ao então secretário de Finanças, Hamilton Lorençatto.

De acordo com o documento, os diálogos tratam do contrato nº 991/2023, de desassoreamento da represa do Parque Ecológico Isidoro Bordon, executado por uma empresa de terraplanagem. Segundo a denúncia, as mensagens indicariam pressão do vice-prefeito para “dar uma forçada”, acelerar pagamentos e liberar serviços antes da formalização.

A peça protocolada no Poder Legislativo também cita conversas sobre locação de veículos para o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela irmã do vice, Rose Miranda, o que levanta suspeitas de possível uso do cargo para benefício de terceiros, o que pode configurar conflito de interesses e infração político‑administrativa.

Investigação

A denúncia aponta possíveis violações ao Decreto‑Lei 201/1967, à Lei de Improbidade Administrativa e a dispositivos do Código Penal, além de indicar afronta aos princípios da legalidade e da impessoalidade. O pedido é para que os vereadores abram investigação — com possível Comissão Processante — e, se houver indícios concretos, encaminhem à cassação.

O presidente da Câmara, Oséias Jorge, recebeu a denúncia na sexta-feira (24) e determinou a leitura na sessão seguinte, além da distribuição de cópia aos parlamentares. A reportagem do Novo Momento entrou em contato por email com a Prefeitura, através da Diretoria de Comunicação, para saber a posição do vice-prefeito.

A posição, em nota, foi a seguinte: “Considerando que o assunto trata de uma denúncia encaminhada à Câmara Municipal, a assessoria de imprensa da prefeitura não comentará neste momento o mérito da questão para não interferir no andamento próprio e legal dos trabalhos”.

