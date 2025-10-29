O Time Rimini Beach Tennis, de Americana, brilhou este mês no evento da SandSeries em Ribeirão Preto. Um dos maiores destaques foi os 17 anos, o atleta Leonardo Neiva, que se tornou o mais jovem a vencer uma Sand Series, que no Beach Tennis mundial é comparável a um torneio de Grand Slam, em uma das edições mais icônicas do circuito internacional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A vitória ocorreu em Ribeirão Preto e foi ainda mais especial porque foi conquistada ao lado de Carlos Jesus, da Venezuela, que brilhou ao lado de Léo durante toda a campanha até o título.

A dupla entrou pelas rodadas de qualificação e superou adversários fortes até levantar o troféu em uma final decidida em um super tie-break.

Mas por trás desse título histórico também vem um nome digno de elogios: Diogo Paiuta.

Diogo Rimini destaque como coach

O head coach de Leonardo, Diogo, se tornou um dos poucos brasileiros na história a vencer um título da Sand Series como treinador. Seu apoio nos bastidores foi essencial para a execução estratégica da dupla, assumindo a responsabilidade por toda a preparação, análise de jogo e ajustes táticos feitos ao longo do torneio. A conquista não foi apenas dos atletas em quadra, mas também de uma equipe técnica comprometida.

O momento é ainda mais marcante porque Diogo recentemente foi nomeado capitão da Seleção Brasileira Sub-16 na Copa da Federação de Beach Tennis. O convite veio da Confederação Brasileira de Tênis, pelo trabalho consistente que ele vem desenvolvendo com atletas de base e de alto rendimento. Liderar a seleção nacional em uma das competições mais importantes do calendário juvenil é um marco em sua carreira profissional, pois ele será cada vez mais responsável por moldar a próxima geração de jovens talentos no país.

Leia + Sobre todos os Esportes