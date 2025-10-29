Embracon inaugura nova franquia em Santa Bárbara com vagas de emprego

A Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios do país, celebra nesta quinta-feira (30) a inauguração de mais uma unidade franqueada em Santa Bárbara d’Oeste, em São Paulo. Com um modelo de franquias que oferece um investimento inicial a partir de R$ 150 mil e retorno estimado em até nove meses, a companhia segue em ritmo acelerado de crescimento, com um faturamento médio mensal de R$ 3 milhões.

A nova unidade está localizada na Rua Graça Martins, 104, Centro, em Santa Bárbara d’Oeste/SP. Esta unidade marca a 47ª franquia inaugurada pela empresa no total, e sua abertura faz parte do planejamento estratégico da Embracon de fechar 2025 com 100 lojas ativas e 200 franqueados em operação em todo o Brasil. O canal de franquias já acumula um crescimento expressivo de mais de 300% em 2024, com um faturamento de R$ 815 milhões no ano passado.

O vice-presidente de Negócios da Embracon, Luís Toscano, destaca que a ampliação reforça a estratégia de expansão da empresa no país. “Esse movimento faz parte de um plano estruturado de crescimento. Estamos levando o consórcio a novas regiões do Brasil, com o compromisso de democratizar o acesso a uma solução financeira segura e vantajosa”, acrescenta o executivo.

Além de ampliar o acesso ao consórcio como uma alternativa inteligente de crédito, a unidade também representa desenvolvimento local. A franquia em Santa Bárbara d’Oeste está com 10 vagas abertas para profissionais da área comercial, contribuindo para a geração de emprego e renda na região.

“Nossa estratégia de expansão, focada em empreendedores que buscam um modelo de negócio consolidado e rentável, tem impulsionado um crescimento acelerado para a Embracon. A inauguração dessas franquias reforça nosso compromisso em democratizar o acesso ao consórcio e oferecer oportunidades de sucesso”, completa Toscano.

Os interessados nas oportunidades de emprego devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Em caso de dúvidas sobre as vagas, o telefone da unidade é (19) 2210-6162.

